« C'est cruel » : Éclipsé par Silksong, le créateur de Hell is Us règle ses comptes

Hell is Us est un jeu d'action-aventure développé par Rogue Factor et édité par Nacon. Sorti sur PC et consoles next-gen au début du mois de septembre 2025, il propose une exploration libre dans un pays déchiré par la guerre et infesté de créatures surnaturelles, avec des combats brutaux au corps-à-corps et une narration centrée sur des thématiques humaines profondes.