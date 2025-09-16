« C'est cruel » : Éclipsé par Silksong, le créateur de Hell is Us règle ses comptes

Alors que Silksong a pris tout le monde de court avec un shadow drop, le créateur de Hell is Us digère mal cette manœuvre. Entre frustration, jalousie à peine voilée et tacle envers Team Cherry, il revient sur un lancement éclipsé.
La sortie de Hollow Knight: Silksong
début septembre, a marqué l'industrie. Après des années d'attente, Team Cherry a annoncé le lancement du jeu seulement deux semaines avant sa sortie, le 4 septembre. Mais cette stratégie de shadow drop n'a pas fait que des heureux, puisque si les joueurs étaient ravis, les développeurs, eux, ne l'étaient pas trop et nombre de jeux ont finalement été reportés. Chez Rogue Factor, studio derrière Hell is Us, qui n'a pas été repoussé, on estime que cette décision a eu des conséquences négatives sur leurs ventes
.
Un lancement percutant qui a éclipsé Hell is Us
Jonathan Jacques-Belletête a expliqué dans le podcast Frieds Per Second
que l'équipe avait envisagé de repousser la sortie de Hell is Us, annoncée six mois plus tôt pour la même date. Cependant, modifier la date aurait impliqué de nombreux problèmes logistiques
, notamment l'annulation et le remboursement des précommandes déjà enregistrées.
« Quand on sait qu'on est aussi important, je pense qu'un shadow drop, c'est un peu comme... « waouh ». En tant que « GTA 6 des jeux indépendants »... faire un shadow drop pour quelque chose comme ça, c'est un peu cruel
» explique Jonathan Jacques-Belletête.
Une décision jugée insensible
S'il reconnaît que Team Cherry était libre de choisir sa date, Jacques-Belletête considère que cette stratégie, venant d'un studio de cette envergure, était « un peu impitoyable
».
Nous avons décidé de maintenir la date, et je suis heureux que nous l'ayons fait. Nous sommes encore beaucoup plus importants que certains des plus petits qui auraient été beaucoup plus touchés et qui ont décidé de changer leurs dates. Changer la date de Hell is Us aurait été une charge de travail assez importante.
Même si l'intéressé admet ne pas encore disposer de chiffres précis, il estime que la sortie surprise de Silksong a bel et bien affecté les ventes de Hell is Us
.
Un succès incontestable pour Silksong
De son côté, Hollow Knight Silksong a connu un lancement massif sur Steam
, avec un nombre impressionnant de joueurs connectés simultanément dès son premier week-end (535 213 joueurs simultanés). Toutefois, le titre a aussi fait face à des critiques sur sa difficulté jugée trop élevée
. Des mods visant à l'adoucir ont été publiés très rapidement
, incitant Team Cherry à déployer un patch officiel pour rééquilibrer la difficulté.Hell is Us
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez, d'ailleurs, que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose Hell is Us à des prix réduits sur PC ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
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