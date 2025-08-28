Hell is Us est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2025 à 11h35
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Hell is Us est multijoueur ou non et si de la coopération est proposée.
Hell is Us est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé par Rogue Factor et édité par NACON, Hell is Us est considéré comme un jeu d'action-aventure. Plutôt attendu par les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre, Hell is Us nous invite à affronter une « énigmatique calamité », tout en faisant la lumière sur le passé du protagoniste, et ce, dans un « pays isolé, ravagé par un conflit fratricide ». D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Hell is Us est multijoueur et/ou coopératif.

Hell is Us est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est négative : Hell is Us ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le titre de Rogue Factor et de NACON est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 4 septembre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu. Il est possible de le découvrir avec quelques jours d'avance, grâce à l'accès anticipé.

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D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. Effectivement, dans les tags populaires de la communauté ainsi que dans un encart sur la droite, nous pouvons notamment lire la mention « Solo », qui confirme bel et bien que Hell is Us n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un titre coopératif.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Hell is Us arrive le 4 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous êtes intéressé par le soft et que vous désirez vous plonger dans cette aventure signée Rogue Factor, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits sur PC ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store : 
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 13,29 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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