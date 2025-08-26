Hell is Us : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 août 2025 à 17h07
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hell is Us.
Hell is Us : Les configurations PC
Développé par Rogue Factor et édité par NACON, Hell is Us est un jeu d'action-aventure devant débarquer au début du mois de septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Hell is Us.

Configurations PC Hell is Us

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Hell is Us, sachez que les configurations requises ont été partagées par Rogue Factor sur Twitter/X ainsi que sur Steam et sont multiples. Dans tous les cas, les joueurs et les joueuses doivent posséder 16 Go de mémoire vive mais aussi 30 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Hell is Us.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Hell is Us ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configuration minimale et recommandée

  Minimale Recommandée
Paramètres graphiques 1080p 30 FPS
(paramètres moyens)		 1080p 60 FPS
(paramètres élevés)
GPU NVIDIA GTX 1070 (8 Go)
AMD RX 5600 XT (6 Go)		 NVIDIA RTX 2080 Ti (11 Go)
AMD RX 6750 XT (12 Go)
CPU Intel i7-7700K
AMD Ryzen 3 3300X		 Intel i7-11700K
AMD Ryzen 5 7600
Mémoire (RAM) 16 Go 16 Go
Système d'exploitation Windows 10 – 64 bits Windows 10 – 64 bits
Stockage 30 Go (SSD) 30 Go (SSD)

Les détails des configurations High, Very High et Ultra

  High Very High Ultra
Paramètres graphiques 1440p 60 FPS
(paramètres élevés)		 1440p 60 FPS
(paramètres très élevés)		 4K 30 FPS
(paramètres ultra)
GPU NVIDIA RTX 3080 (10 Go)
AMD RX 6800 XT (16 Go)		 NVIDIA RTX 3090 (24 Go)
AMD RX 6900 XT (16 Go)		 NVIDIA RTX 4090 (24 Go)
AMD RX 7900 XTX (24 Go)
CPU Intel i7-11700K
AMD Ryzen 5 7600		 Intel i7-11700K
AMD Ryzen 5 7600		 Intel i7-11700K
AMD Ryzen 5 7600
Mémoire (RAM) 16 Go 16 Go 16 Go
Système d'exploitation Windows 10 – 64 bits Windows 10 – 64 bits Windows 10 – 64 bits
Stockage 30 Go (SSD) 30 Go (SSD) 30 Go (SSD)

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Hell is Us arrive le 4 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits : 
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 13,39 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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