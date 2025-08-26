Hell is Us : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hell is Us.

Configurations PC Hell is Us

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Les détails des configuration minimale et recommandée

Minimale Recommandée Paramètres graphiques 1080p 30 FPS

(paramètres moyens) 1080p 60 FPS

(paramètres élevés) GPU NVIDIA GTX 1070 (8 Go)

AMD RX 5600 XT (6 Go) NVIDIA RTX 2080 Ti (11 Go)

AMD RX 6750 XT (12 Go) CPU Intel i7-7700K

AMD Ryzen 3 3300X Intel i7-11700K

AMD Ryzen 5 7600 Mémoire (RAM) 16 Go 16 Go Système d'exploitation Windows 10 – 64 bits Windows 10 – 64 bits Stockage 30 Go (SSD) 30 Go (SSD)

Les détails des configurations High, Very High et Ultra

High Very High Ultra Paramètres graphiques 1440p 60 FPS

(paramètres élevés) 1440p 60 FPS

(paramètres très élevés) 4K 30 FPS

(paramètres ultra) GPU NVIDIA RTX 3080 (10 Go)

AMD RX 6800 XT (16 Go) NVIDIA RTX 3090 (24 Go)

AMD RX 6900 XT (16 Go) NVIDIA RTX 4090 (24 Go)

AMD RX 7900 XTX (24 Go) CPU Intel i7-11700K

AMD Ryzen 5 7600 Intel i7-11700K

AMD Ryzen 5 7600 Intel i7-11700K

AMD Ryzen 5 7600 Mémoire (RAM) 16 Go 16 Go 16 Go Système d'exploitation Windows 10 – 64 bits Windows 10 – 64 bits Windows 10 – 64 bits Stockage 30 Go (SSD) 30 Go (SSD) 30 Go (SSD)

PC (Steam) Édition Standard → 13,39 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction. Édition Deluxe → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction.

(Steam) PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Développé par Rogue Factor et édité par NACON,est un jeu d'action-aventure devant débarquer au début du mois de septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que les configurations requises ont été partagées par Rogue Factor sur Twitter/X ainsi que sur Steam et sont multiples. Dans tous les cas, les joueurs et les joueuses doivent posséder 16 Go de mémoire vive mais aussi 30 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter dePour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 4 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :