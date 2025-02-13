Hell is Us : Un voyage envoûtant entre mystère et brutalité

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 13 février 2025 à 16h45
Et si l'exploration et l'instinct redevenaient les véritables clés de l'aventure ? Hell is Us, le prochain jeu de NACON et Rogue Factor, promet une immersion brutale et énigmatique, où chaque pas dans l'inconnu pourrait révéler bien plus qu'un simple danger
Hell is Us : Un voyage envoûtant entre mystère et brutalité
Oubliez les marqueurs de quête omniprésents et les interfaces surchargées. Hell is Us mise sur une approche dite de Player-Plattering, une philosophie de game design qui encourage l'exploration organique et l'instinct du joueur. Ici, pas de boussole ni d'indices directs puisque la progression repose sur l'observation et la réflexion, une approche qui rappelle certaines mécaniques de Elden Ring ou de Shadow of the Colossus.

Les joueurs incarneront Rémi, un protagoniste énigmatique en quête de son passé, plongé dans un pays ravagé par la guerre civile et hanté par d'étranges créatures surnaturelles. Seule issue : manier des armes forgées spécialement pour venir à bout de ces entités mystérieuses, dont la conception semble puiser dans l'architecture antique de ce monde tourmenté.

Hell-is-Us (1)

Un casting vocal de prestige

La dernière bande-annonce du jeu a révélé un élément de taille : la voix anglaise du personnage principal, Rémi, sera interprétée par Elias Toufexis. Un nom familier pour les amateurs de science-fiction et de jeux vidéo, puisqu'il a déjà prêté son talent à des licences majeures comme Deus Ex (Adam Jensen), Assassin's Creed, Call of Duty, Starfield, ainsi qu'à des séries telles que The Expanse et Star Trek: Discovery.

Notez un fait assez intéressant, Toufexis retrouve ici Jonathan Jacques-Belletête, directeur créatif de Hell is Us, avec qui il avait déjà collaboré sur Deus Ex: Human Revolution.

Miniature vidéo

Un duo qui promet une vision artistique et narrative cohérente, servie par une performance d'acteur immersive. Et bonne nouvelle pour les joueurs francophones puisque le jeu bénéficiera d'un doublage intégral en français, dont les détails seront révélés ultérieurement.

Une œuvre intrigante aux influences multiples

Derrière l'identité singulière de Hell is Us, on retrouve un savant mélange d'inspirations. Le jeu s'ancre dans une atmosphère sombre et oppressante, qui évoque des œuvres comme Silent Hill pour son ambiance cryptique, ou encore Hellblade: Senua's Sacrifice pour son approche introspective et ses combats brutaux.

Avec son absence d'assistance intrusive et son récit fragmenté à reconstruire, Hell is Us s'inscrit dans une tendance actuelle du jeu vidéo qui valorise l'autonomie du joueur.
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Ce choix de design vise à renforcer l'immersion, en l'opposant aux expériences trop dirigistes que l'on retrouve souvent dans les productions AAA modernes.

Préparez-vous à l'inconnu

Alors que les précommandes sont déjà ouvertes sur le PlayStation Store et bientôt sur Xbox et PC, la hype monte autour de ce titre qui semble vouloir bousculer les conventions du jeu d'action-aventure. Hell is Us sortira officiellement le 4 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les prochains mois devraient nous en dire plus sur son univers, ses mécaniques et son casting vocal français.

Quand bien même, si vous aimez les expériences immersives et les jeux qui ne prennent pas les joueurs par la main, Hell is Us est un titre à surveiller de très près.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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