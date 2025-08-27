Hell is Us accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à Hell is Us plus tôt, avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.
Comme vous le savez probablement déjà, Hell is Us
, qui est développé par Rogue Factor et édité par NACON, arrive au début du mois de septembre 2025. Plusieurs personnes au sein de la communauté sont impatientes de découvrir ce jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres titres, Hell is Us va avoir le droit à un accès anticipé
, permettant, ainsi, aux joueurs et aux joueuses de se plonger dedans avec quelques jours d'avance.
Il se peut que vous désiriez faire partie de celles et ceux qui découvriront Hell is Us
avant son lancement, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous, comment profiter de l'accès anticipé de Hell is Us, et donc comment y jouer en avance
.
Comment jouer en avance à Hell is Us grâce à l'accès anticipé ?
Si vous souhaitez parcourir Hell is Us avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé
, sachez que cela est possible, mais à une condition bien spécifique.
Effectivement, pour bénéficier de l'accès anticipé de Hell is Us et donc y jouer plusieurs jours en avance
, il est nécessaire d'acheter une édition particulière du titre de Rogue Factor. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Deluxe du soft, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Hell is Us
.
Quand débute l'accès anticipé de Hell is Us ?
Selon les informations partagées sur la page Steam du soft et sur d'autres stores, l'accès anticipé de Hell is Us
débute le 1er
septembre 2025. Ce qui permet donc d'y jouer avec 3 jours d'avance
, puisque la sortie officielle du titre est fixée au 4 septembre prochain.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, Rogue Factor et NACON n'ont pas partagé l'heure de lancement de l'accès anticipé de Hell is Us
. Nul doute que cela sera révélé dans très peu de temps. Si cela est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre cet article à jour.
Pour conclure, rappelons que Hell is Us
arrive le 4 septembre 2025 pour tous, et ce, sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :
- PC (Steam)
- Édition Standard → 13,29 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction.
- Édition Deluxe → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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