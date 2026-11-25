Si vous vous demandez si Hela: Of Mice & Magic dispose de la fonctionnalité cross-play, sachez que nous vous partageons la réponse.

Développé par Wind Up et édité par Knights Peak, Hela: of Mice & Magic est un jeu d'aventure et d'exploration, qui peut être parcouru en solo, mais aussi avec des amis grâce à la coopération locale et en ligne (jusqu'à 4). Dès lors, et comme à l'accoutumée, certains joueurs et joueuses s'interrogent à son sujet et se demandent notamment si Hela: Of Mice & Magic est cross-play. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Hela: Of Mice & Magic est-il cross-play ?

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play donne aux joueurs et aux joueuses l'opportunité de jouer ensemble, et ce, peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

Dans le cas du titre de Wind Up et de Knights Peak, sachez que Hela: Of Mice & Magic possède bel et bien la fonctionnalité cross-play, et ce, dès son lancement. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs évoluant sur consoles peuvent découvrir l'aventure avec des personnes étant sur PC. L'inverse étant également vrai. Cette information, qui a été partagée par les développeurs sur le compte Twitter/X du titre, ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent se plonger dans le titre avec leur(s) ami(s).

@TpiuArt It is! Can confirm: cross-play is supported 💚 — Hela: Of Mice & Magic (@helathegame) November 6, 2026

En guise de conclusion, rappelons que Hela: Of Mice and Magic débarque le 1er décembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.