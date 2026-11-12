Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Hela: Of Mice & Magic est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Devant débarquer au tout début du mois de décembre 2026, Hela: of Mice & Magic n'a pas manqué de faire de l'œil à différents joueurs et joueuses. Alors que son lancement approche à grand pas, la communauté a encore quelques interrogations à propos du titre de Windup et Knights Peak. Ainsi, certaines personnes se demandent si Hela: Of Mice & Magic est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous partageons la réponse à cette question.

Hela: Of Mice & Magic est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette interrogation est positive : Hela: Of Mice & Magic est un jeu multijoueur et propose de la coopération. Pour être plus précis, et comme indiqué sur la page dédiée aux titres sur les différents stores, Hela: Of Mice & Magic offre de la coopération en local et en ligne, en plus de pouvoir être découvert en solo. En écran partagé, deux joueurs peuvent se lancer ensemble dans l'aventure, tandis qu'en ligne, quatre personnes peuvent se réunir.

Certaines expériences sont faites pour être partagées. Jouez à l'aventure complète en solo, avec un ami en local en écran partagé ou avec un maximum de 4 joueurs en coop en ligne. Travaillez ensemble pour explorer votre environnement, surmonter les défis et découvrir des solutions ludiques. Si vous jouez en solo, le système des ombres vous permettra de créer des clones magiques de vous-même pour vous aider à résoudre les énigmes et interagir avec le monde. De la sorte, l'intégralité du voyage vous est accessible.

Cette information ravira très certainement les joueurs et les joueuses qui voulaient découvrir Hela: Of Mice & Magic à plusieurs. L'expérience sera également accessible pour toutes celles et ceux à la recherche d'une aventure en solo.

Pour conclure, rappelons que Hela: Of Mice & Magic débarque le 1er décembre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.