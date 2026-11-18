Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Hela: Of Mice & Magic figure dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien celui des consoles Xbox.

C'est au tout début du mois de décembre 2026 que la communauté va pouvoir découvrir le jeu d'aventure et d'exploration de Windup, Hela: of Mice & Magic. D'ailleurs, plusieurs personnes l'attendent avec une certaine impatience, mais ont encore quelques interrogations à son sujet. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se posent la question de la disponibilité d'Hela: Of Mice & Magic dans le Game Pass. Nous vous apportons des précisions à ce propos.

Hela: Of Mice & Magic est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera très probablement ravie d'apprendre que la réponse est positive : Hela: Of Mice & Magic arrive, dès le jour de son lancement, dans le Game Pass. Cette information a notamment été partagée par XBOX, lors de l'annonce de la deuxième vague des jeux entrants dans le service au cours du mois de novembre 2026, qui a été partagée sur Twitter/X.

D'après les détails partagés, Hela: Of Mice & Magic est ainsi accessible aux joueurs et aux joueuses possédant un abonnement actif au Game Pass Ultimate et/ou PC Game Pass. Ces derniers peuvent, dès lors, découvrir le titre de Windup et Knights Peak sur Xbox Series, PC et via Cloud. Nul doute que cette nouvelle fera plaisir aux abonnés Game Pass. Néanmoins, soulignons que Windup pourrait décider, à l'avenir, de retirer Hela: Of Mice & Magic du catalogue du Game Pass. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

PSA: games are on the way! https://t.co/edYkgdA58S https://t.co/rYUHxl8bbr — XBOX Game Pass (@XBOXGamePass) November 17, 2026

Pour conclure, rappelons qu'Hela: Of Mice & Magic doit se rendre disponible le 1er décembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.