Hela: Of Mice & Magic : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hela: Of Mice & Magic.

Devant débarquer au tout début du mois de décembre 2026, Hela: of Mice & Magic est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses qui apprécient les aventures coopératives. Développé par Windup et édité par Knights Peak, le titre doit notamment sortir sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Hela: Of Mice & Magic.

Configurations PC Hela: Of Mice & Magic

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Hela: Of Mice & Magic, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire, que ce soit pour la configuration minimale comme la recommandée. Le studio de développement a également précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Hela: Of Mice & Magic sur PC.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Hela: Of Mice & Magic ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 x64 Windows 11 x64 Processeur Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700 XT Stockage requis 15 Go d'espace disque disponible 15 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires Écran partagé : Low, 1080p et 30 FPS Solo : High, 1440p et 40 FPS

Écran partagé : High, 1440p et 30 FPS

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hela: Of Mice and Magic débarque le 1er décembre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.