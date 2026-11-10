Hela: Of Mice & Magic : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 novembre 2026 à 15h02
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hela: Of Mice & Magic.
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Hela: Of Mice & Magic : Les configurations PC

Devant débarquer au tout début du mois de décembre 2026, Hela: of Mice & Magic est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses qui apprécient les aventures coopératives. Développé par Windup et édité par Knights Peak, le titre doit notamment sortir sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Hela: Of Mice & Magic.

Configurations PC Hela: Of Mice & Magic

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Hela: Of Mice & Magic, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire, que ce soit pour la configuration minimale comme la recommandée. Le studio de développement a également précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Hela: Of Mice & Magic sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Hela: Of Mice & Magic ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 x64 Windows 11 x64
Processeur Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700 XT
Stockage requis 15 Go d'espace disque disponible 15 Go d'espace disque disponible
Notes supplémentaires Écran partagé : Low, 1080p et 30 FPS Solo : High, 1440p et 40 FPS
Écran partagé : High, 1440p et 30 FPS

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hela: Of Mice and Magic débarque le 1er décembre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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