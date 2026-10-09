Hela: Of Mice & Magic propose une démo gratuite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2026 à 17h47
Le studio Windup a, récemment, mis une démo gratuite d'Hela: Of Mice & Magic à la disposition des joueurs.
Hela: Of Mice & Magic propose une démo gratuite

Devant débarquer au début du mois de décembre 2026, Hela: of Mice & Magic a su attirer la curiosité des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, ces derniers peuvent d'ores et déjà se faire une idée du jeu d'aventure coopérative de Windup, car une version démo d'Hela: Of Mice & Magic est désormais disponible.

Hela: Of Mice & Magic s'offre une démo sur PC

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En effet, depuis le jeudi 8 octobre 2026, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent se faire un premier avis d'Hela: Of Mice & Magic grâce à une version démo gratuite disponible sur Steam. D'après les informations partagées par les développeurs, la démo d'Hela: Of Mice & Magic offre « un premier aperçu du monde de Hela » et peut être parcourue en solo ainsi qu'avec un ami : 

Conçue comme une petite aventure autonome, cette démo vous offre un premier aperçu du monde de Hela. Explorez-le en solo ou avec un ami en mode coopératif local sur écran partagé, résolvez des énigmes liées à l'environnement et retrouvez le chemin du retour.

Le studio de développement n'a pas partagé de précisions concernant la durée de cette démo. Pour autant, celle-ci ravira très certainement les plus impatients et les plus curieux. La démo d'Hela: Of Mice & Magic doit arriver prochainement sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, mais nous ne possédons pas de date.

Un nouveau trailer en complément pour Hela: Of Mice & Magic

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C'est durant l'événement Triple-i Initiative que Windup a annoncé l'arrivée de la démo d'Hela: Of Mice & Magic. Pour autant, le studio ne s'est pas contenté de cette seule nouvelle et a également partagé un tout nouveau trailer, dont la durée est inférieure à une minute. C'est, dans tous les cas, une bonne occasion d'en découvrir davantage à propos du jeu d'aventure coopératif de Windup, qui met en scène de petites souris devant veiller sur le monde environnant.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hela: Of Mice & Magic doit débarquer le 1er décembre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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