Hela: Of Mice & Magic propose une démo gratuite

Le studio Windup a, récemment, mis une démo gratuite d'Hela: Of Mice & Magic à la disposition des joueurs.

Devant débarquer au début du mois de décembre 2026, Hela: of Mice & Magic a su attirer la curiosité des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, ces derniers peuvent d'ores et déjà se faire une idée du jeu d'aventure coopérative de Windup, car une version démo d'Hela: Of Mice & Magic est désormais disponible.

Hela: Of Mice & Magic s'offre une démo sur PC

En effet, depuis le jeudi 8 octobre 2026, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent se faire un premier avis d'Hela: Of Mice & Magic grâce à une version démo gratuite disponible sur Steam. D'après les informations partagées par les développeurs, la démo d'Hela: Of Mice & Magic offre « un premier aperçu du monde de Hela » et peut être parcourue en solo ainsi qu'avec un ami :

Conçue comme une petite aventure autonome, cette démo vous offre un premier aperçu du monde de Hela. Explorez-le en solo ou avec un ami en mode coopératif local sur écran partagé, résolvez des énigmes liées à l'environnement et retrouvez le chemin du retour.

Le studio de développement n'a pas partagé de précisions concernant la durée de cette démo. Pour autant, celle-ci ravira très certainement les plus impatients et les plus curieux. La démo d'Hela: Of Mice & Magic doit arriver prochainement sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, mais nous ne possédons pas de date.

Un nouveau trailer en complément pour Hela: Of Mice & Magic

C'est durant l'événement Triple-i Initiative que Windup a annoncé l'arrivée de la démo d'Hela: Of Mice & Magic. Pour autant, le studio ne s'est pas contenté de cette seule nouvelle et a également partagé un tout nouveau trailer, dont la durée est inférieure à une minute. C'est, dans tous les cas, une bonne occasion d'en découvrir davantage à propos du jeu d'aventure coopératif de Windup, qui met en scène de petites souris devant veiller sur le monde environnant.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hela: Of Mice & Magic doit débarquer le 1er décembre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.