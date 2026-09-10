Hela: Of Mice & Magic s'offre sa date de sortie assez proche

Le studio de développement Windup a, récemment, dévoilé la date de sortie d'Hela: Of Mice & Magic, qui arrive ainsi dans très peu de temps.

Annoncé il y a de cela plusieurs mois, Hela: of Mice & Magic a intrigué de nombreux joueurs et joueuses avec ses premières images et trailers. Si l'aventure multijoueur de Windup ne disposait encore que d'une fenêtre de lancement vague, cela a changé il y a très peu de temps : Hela: Of Mice & Magic possède de sa date de sortie, et le rendez-vous n'est pas si loin.

La date de sortie d'Hela: Of Mice & Magic dévoilée

C'est durant le Nintendo Direct du 9 septembre dernier que le studio Windup et l'éditeur Knights Peak ont annoncé qu'Hela: Of Mice & Magic se rendra disponible le 1er décembre 2026. À cette date, le jeu d'aventure coopératif en 3D sortira sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Aux dernières nouvelles, Hela: Of Mice & Magic profitera d'une version physique, et plus précisément d'une édition Collector, baptisée « Harmony Edition » et distribuée par Microids. Selon les informations connues, celle-ci contient un disque pour PS5 et Xbox Series, tandis que les joueurs doivent s'attendre à un code sur Nintendo Switch 2.

Qu'est-ce que Hela: Of Mice & Magic ?

Considéré comme un jeu d'aventure et d'exploration avec des casse-têtes, Hela: Of Mice & Magic propose aux joueurs et aux joueuses d'embarquer pour un périple en coopération (en local ou en ligne). Sur le titre, ces derniers incarnent des souris, qui ont pour objectif de rétablir l'harmonie dans le monde constitué de paysages inspirés du nord de la Suède :

Alors que le monde perd l'équilibre et que la gentille sorcière qui l'a toujours protégé tombe malade, ses familiers se lancent dans un périple pour rétablir l'harmonie et l'aider à porter le fardeau qu'elle ne peut plus assumer seule. Dans la peau d'une petite souris intrépide, aventurez-vous dans la nature, récoltez des ingrédients, concoctez des potions magiques et offrez de précieux coups de patte à tous ceux qui en ont besoin.

Rendez-vous le 1er décembre 2026 pour découvrir Hela: Of Mice & Magic, qui se rendra dès lors disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.