Hela: Of Mice & Magic présente son système d'alchimie en vidéo

WindUp a, récemment, partagé un nouveau trailer apportant des informations sur le système d'alchimie d'Hela: Of Mice & Magic.

Devant sortir au tout début du mois de décembre 2026, Hela: of Mice & Magic est plutôt attendu par la communauté. Bien que son lancement ne soit que dans quelques semaines, le studio de développement WindUp dévoile régulièrement davantage d'informations sur son jeu. Il y a très peu de temps, c'est le système d'alchimie d'Hela: Of Mice & Magic qui a bénéficié d'une présentation.

Le système d'alchimie d'Hela: Of Mice & Magic est au cœur du gameplay

Sur Hela: Of Mice & Magic, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de rassembler différents ingrédients et ressources en explorant le monde. D'ailleurs, ces items seront d'une grande utilité pour ces derniers, notamment grâce au système d'alchimie. Ainsi, le titre de WindUp nous invitera à confectionner diverses potions/remèdes dans la maison/le cottage de la sorcière.

Le système d'alchimie d'Hela: Of Mice & Magic est, d'ailleurs, au centre du gameplay. Comme expliqué par les développeurs, les remèdes créés permettront de progresser dans les quêtes, améliorer les capacités et pourront même devenir des outils afin de résoudre des énigmes et passer des obstacles. À ce propos, WindUp précise que le processus même de brassage demandera aux joueurs de réaliser diverses actions car il s'agit d'une activité « à laquelle vous participerez activement du début à la fin ». Dès lors, cet élément est une « partie centrale du système de progression d'Hela: Of Mice & Magic ».

















Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hela: Of Mice & Magic arrive le 1er décembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC (via Steam et via l'Epic Games Store) et Nintendo Switch 2. Le titre entrera également dans le catalogue du Game Pass, à ce moment-là.