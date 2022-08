Haunted Chocolatier : Une nouvelle image présente un boss

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Présenté pour la première fois en 2021, grâce à une vidéo de gameplay,revient régulièrement sur le devant de la scène vidéoludique. Au début du mois d'août , nous avons eu le droit à de plus amples détails et une nouvelle image, concernant le prochain jeu d'Éric Barone (ConcernedApe). Mais, ce n'est pas tout.Récemment, via son compte Twitter, le créateur dea partagé une nouvelle capture d'écran d'Haunted Chocolatier. Cette communication visuelle présente le « Bee Boss ». Éric Barone a, d'ailleurs, accompagné cette image d'un autre tweet, renvoyant vers une vidéo invitant à écouter la musique attitrée à ce boss. Pour rappel, en avril, la communauté avait déjà repéré un indice , lors d'un livestream de Reason Studios, laissant penser qu'Haunted Chocolatier proposerait des boss à affronter. Ce qui est, donc, désormais confirmé.Pour l'occasion, Éric Barone a répondu à quelques questions posées par les utilisateurs Twitter et a confirmé, encore une fois, qu'Haunted Chocolatier était « un autre jeu » et qu'il ne s'agissait donc pas d'un « Stardew Valley 2.0 » ou de sa suite spirituelle.Pour le moment, le développeur n'a pas indiqué de date ni même de fenêtre de sortie pour Haunted Chocolatier. Ainsi, il convient de prendre son mal en patience et d'attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Éric Barone pour en savoir plus à ce sujet. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.