Haunted Chocolatier : Un aperçu somptueux qui fait rêver

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 août 2025 à 11h07
Eric Barone/ConcernedApe a, récemment, partagé un nouvel visuel pour son prochain jeu, Haunted Chocolatier.
Haunted Chocolatier : Un aperçu somptueux qui fait rêver
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le prochain projet vidéoludique d'Eric Barone (alias ConcernedApe), le créateur de Stardew Valley, est Haunted Chocolatier. Désormais concentré sur son nouveau jeu, Eric Barone a dévoilé une nouvelle image d'Haunted Chocolatier, il y a très peu de temps.

Haunted Chocolatier s'offre une nouvelle image sublime

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En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Eric Barone/ConcernedApe a partagé un nouvel aperçu d'Haunted Chocolatier, à travers une image somptueuse. Sur celle-ci, nous pouvons notamment voir un espace forestier, avec un cours d'eau et ce qui semble être une maison aménagée dans un arbre. Le tout toujours dans un style Pixel Art.

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Le rendu est, en tout cas, vraiment très beau, et les joueurs et les joueuses n'ont pas manqué de le dire au développeur.

Haunted Chocolatier proposera de la pêche

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Évidemment, plusieurs internautes, et plus précisément utilisateurs Twitter/X, ont profité de cette nouvelle publication pour poser des questions à Eric Barone/ConcernedApe. Ainsi, une personne a demandé si Haunted Chocolatier proposera un mini-jeu autour de la pêche. Eric Barone a, alors, confirmé que la pêche sera bien présente dans Haunted Chocolatier.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Haunted Chocolatier ne dispose pas encore de date, ni même de fenêtre de sortie. Il va donc falloir attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Eric Barone, pour savoir quand nous pourrons poser les mains sur le titre, qui est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment les fans de Stardew Valley.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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