Haunted Chocolatier : Un aperçu somptueux qui fait rêver

Eric Barone/ConcernedApe a, récemment, partagé un nouvel visuel pour son prochain jeu, Haunted Chocolatier.

Haunted Chocolatier s'offre une nouvelle image sublime

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Haunted Chocolatier proposera de la pêche

there is fishing — ConcernedApe (@ConcernedApe) August 26, 2025

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le prochain projet vidéoludique d'Eric Barone (alias ConcernedApe), le créateur de Stardew Valley, est. Désormais concentré sur son nouveau jeu,En effet, via une publication sur son compte Twitter/X,. Sur celle-ci, nous pouvons notamment voir un espace forestier, avec un cours d'eau et ce qui semble être une maison aménagée dans un arbre. Le tout toujours dans un style Pixel Art.Évidemment, plusieurs internautes, et plus précisément utilisateurs Twitter/X, ont profité de cette nouvelle publication pour poser des questions à Eric Barone/ConcernedApe. Ainsi, une personne a demandé siRappelons, en guise de conclusion, qu'ne dispose pas encore de date, ni même de fenêtre de sortie. Il va donc falloir attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Eric Barone, pour savoir quand nous pourrons poser les mains sur le titre, qui est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment les fans de Stardew Valley.