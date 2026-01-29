Haunted Chocolatier n'est pas abandonné, son développement continue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2026 à 14h26
ConcernedApe a, récemment, tenu à rassurer la communauté à propos du développement d'Haunted Chocolatier.
Haunted Chocolatier n'est pas abandonné, son développement continue
Comme vous le savez probablement déjà, ConcernedApe (Eric Barone) a annoncé Haunted Chocolatier, il y a de cela plusieurs années. Toutefois, entre-temps, le développeur s'est concentré sur des mises à jour pour son célèbre jeu de simulation, Stardew Valley. Pour autant, ConcernedApe n'a pas abandonné Haunted Chocolatier et a ainsi continué son développement.

Le développement d'Haunted Chocolatier est toujours en cours

Haunted Chocolatier
En effet, dans une récente publication sur le site du jeu, ConcernedApe a dit quelques mots, à destination de toutes celles et ceux qui attendent Haunted Chocolatier. Ainsi, le créateur a précisé que le développement d'Haunted Chocolatier n'est pas au point mort, et que les choses ont avancé dernièrement
Salut tout le monde, bonne nouvelle : j'ai été très productif ces derniers temps sur Haunted Chocolatier. 

Je sais, je sais, je n'aurais pas dû annoncer le jeu si tôt. Mais j'avais mes raisons.
Ainsi, la communauté peut être rassurée : le développement d'Haunted Chocolatier est toujours en cours, malgré le fait que ConcernedApe se soit et se concentre toujours aussi sur Stardew Valley. Toutefois, il va certainement falloir patienter encore un long moment avant de pouvoir tester le nouveau jeu d'Eric Barone.

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Pas de date ni de fenêtre de sortie pour Haunted Chocolatier

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Si le développement d'Haunted Chocolatier va bon train, ConcernedApe n'a toujours pas de date ni même de fenêtre de sortie pour son prochain titre. Dans la même publication, le développeur a répondu à une rumeur laissant entendre que le titre pourrait n'arriver qu'en 2030 :
Je n'ai pas dit cela. En 2025, on m'a demandé s'il sortirait dans les cinq prochaines années, et j'ai répondu « Je l'espère ». C'est très différent de dire « il sortira en 2030 ». En fin de compte, je ne veux pas donner de date de sortie. Le jeu sortira quand il sera terminé.
Nul doute que ConcernedApe livrera de nouvelles informations concernant Haunted Chocolatier dans les mois à venir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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