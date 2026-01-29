Haunted Chocolatier n'est pas abandonné, son développement continue

Haunted Chocolatier prend du temps car Eric Barone veut que ce soit « parfait »
Eric Barone a, récemment, prononcé quelques mots concernant le développement d'Haunted Chocolatier.
Salut tout le monde, bonne nouvelle : j'ai été très productif ces derniers temps sur Haunted Chocolatier.Ainsi, la communauté peut être rassurée : le développement d'Haunted Chocolatier est toujours en cours, malgré le fait que ConcernedApe se soit et se concentre toujours aussi sur Stardew Valley. Toutefois, il va certainement falloir patienter encore un long moment avant de pouvoir tester le nouveau jeu d'Eric Barone.
Je sais, je sais, je n'aurais pas dû annoncer le jeu si tôt. Mais j'avais mes raisons.
Je n'ai pas dit cela. En 2025, on m'a demandé s'il sortirait dans les cinq prochaines années, et j'ai répondu « Je l'espère ». C'est très différent de dire « il sortira en 2030 ». En fin de compte, je ne veux pas donner de date de sortie. Le jeu sortira quand il sera terminé.Nul doute que ConcernedApe livrera de nouvelles informations concernant Haunted Chocolatier dans les mois à venir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
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