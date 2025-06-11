Haunted Chocolatier sera plus ambitieux que Stardew Valley sur un point précis

Eric Barone a, récemment, parlé de son prochain jeu, Haunted Chocolatier, qui sera plus massif que Stardew Valley.

Haunted Chocolatier promet une expérience encore plus ambitieuse

Le monde de Haunted Chocolatier est plus vaste que celui de Stardew Valley.

The world of haunted chocolatier is larger than stardew valley — ConcernedApe (@ConcernedApe) June 11, 2025

Haunted Chocolatier, un projet actif après plusieurs pauses

Je me suis engagé à ne plus travailler sur Stardew Valley jusqu'à ce que Haunted Chocolatier soit terminé.

Eric Barone, alias ConcernedApe, a fait une annonce qui ravira très certainement les joueurs et les joueuses :En effet, dans une récente publication sur son compte Twitter/X,. Une déclaration qui enthousiasmera à coup sûr la communauté :Toutefois, Eric Barone s'est contenté de ces quelques mots et n'a pas apporté de plus amples précisions à ce sujet.Pour rappel,a été dévoilé pour la première fois en 2021. Comme vous le savez probablement déjà, son développement a connu plusieurs interruptions, notamment en 2024. Le créateur a confirmé, il y a très peu de temps, sa décision de se concentrer, de nouveau, exclusivement surnotamment après avoir déployé la dernière grande mise à jour, c'est-à-dire la 1.6, sur Stardew Valley.Cette reprise active du développement d'laisse espérer une accélération dudit projet vidéoludique, même si aucune date précise n'a été fixée, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ainsi, pour savoir quand nous pourrons plonger dans, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience.