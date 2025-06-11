Haunted Chocolatier sera plus ambitieux que Stardew Valley sur un point précis

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juin 2025 à 14h21
Eric Barone a, récemment, parlé de son prochain jeu, Haunted Chocolatier, qui sera plus massif que Stardew Valley.
Haunted Chocolatier sera plus ambitieux que Stardew Valley sur un point précis
Eric Barone, alias ConcernedApe, a fait une annonce qui ravira très certainement les joueurs et les joueuses : le monde de son prochain titre, à savoir Haunted Chocolatier, sera plus vaste que celui de son fameux jeu de simulation de vie, Stardew Valley.

Haunted Chocolatier promet une expérience encore plus ambitieuse

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En effet, dans une récente publication sur son compte Twitter/X, Eric Barone a précisé que le monde de Haunted Chocolatier surpasserait en taille celui de Stardew Valley. Une déclaration qui enthousiasmera à coup sûr la communauté :
Le monde de Haunted Chocolatier est plus vaste que celui de Stardew Valley.
Toutefois, Eric Barone s'est contenté de ces quelques mots et n'a pas apporté de plus amples précisions à ce sujet.

Haunted Chocolatier, un projet actif après plusieurs pauses

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Pour rappel, Haunted Chocolatier a été dévoilé pour la première fois en 2021. Comme vous le savez probablement déjà, son développement a connu plusieurs interruptions, notamment en 2024. Le créateur a confirmé, il y a très peu de temps, sa décision de se concentrer, de nouveau, exclusivement sur Haunted Chocolatier, notamment après avoir déployé la dernière grande mise à jour, c'est-à-dire la 1.6, sur Stardew Valley.
Je me suis engagé à ne plus travailler sur Stardew Valley jusqu'à ce que Haunted Chocolatier soit terminé.
Cette reprise active du développement d'Haunted Chocolatier laisse espérer une accélération dudit projet vidéoludique, même si aucune date précise n'a été fixée, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ainsi, pour savoir quand nous pourrons plonger dans Haunted Chocolatier, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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