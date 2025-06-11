Haunted Chocolatier sera plus ambitieux que Stardew Valley sur un point précis

Haunted Chocolatier prend du temps car Eric Barone veut que ce soit « parfait »
Eric Barone a, récemment, prononcé quelques mots concernant le développement d'Haunted Chocolatier.
Le monde de Haunted Chocolatier est plus vaste que celui de Stardew Valley.Toutefois, Eric Barone s'est contenté de ces quelques mots et n'a pas apporté de plus amples précisions à ce sujet.
The world of haunted chocolatier is larger than stardew valley— ConcernedApe (@ConcernedApe) June 11, 2025
Je me suis engagé à ne plus travailler sur Stardew Valley jusqu'à ce que Haunted Chocolatier soit terminé.Cette reprise active du développement d'Haunted Chocolatier laisse espérer une accélération dudit projet vidéoludique, même si aucune date précise n'a été fixée, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ainsi, pour savoir quand nous pourrons plonger dans Haunted Chocolatier, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience.
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