Haunted Chocolatier prend du temps car Eric Barone veut que ce soit « parfait »

Eric Barone a, récemment, prononcé quelques mots concernant le développement d'Haunted Chocolatier.

Très attendu par la communauté, Haunted Chocolatier est toujours en cours de développement, mais ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. Pour autant, Eric Barone/ConcernedApe tient à rassurer les joueurs : le développement d'Haunted Chocolatier continue, mais cela prend du temps car le développeur veut que cela soit « parfait ».

« Je me torture l'esprit sur le moindre détail »

C'est dans un nouveau post sur le site officiel du jeu qu'Eric Barone a parlé du développement d'Haunted Chocolatier. Afin de rassurer les joueurs et les joueuses, le développeur a affirmé que la création du jeu continue : « Oui. Je bosse toujours sur le jeu. Ça fait un peu bête de poster sans cesse la même chose, mais c'est comme ça ».

Par la suite, Eric Barone indique que le développement d'Haunted Chocolatier prend beaucoup de temps car il « accorde une attention particulière à chaque aspect du jeu » :

Je sais que cela prend beaucoup de temps. Cela s'explique en grande partie par le fait que j'accorde une attention particulière à chaque aspect du jeu. Les éléments du jeu avec lesquels le joueur va interagir ou qu'il va utiliser très souvent doivent être « parfaits ». Ils doivent être fluides, clairs, intuitifs, satisfaisants et esthétiques.

À titre d'exemple, Eric Barone passe du temps à créer et revoir le livre de recettes pour la fabrication de chocolats afin que cela soit parfait :

Comme pour beaucoup d'éléments du jeu, j'ai procédé à de nombreuses itérations, me rapprochant à chaque fois de sa forme définitive. Pour moi, ce n'est pas une tâche aisée, car je me torture l'esprit sur le moindre détail. C'est une interface utilisateur que vous utilisez assez souvent, elle doit donc être parfaite.

Des explications sur la communication concernant Haunted Chocolatier

À la fin de ce nouveau post, Eric Barone est revenu sur sa communication autour de son prochain jeu. Le créateur de Stardew Valley explique qu'il n'aime pas partager d'images ou offrir de plus amples détails à propos des systèmes d'Haunted Chocolatier, alors que celui-ci est en développement, pour ces raisons :

D'une certaine manière, j'ai l'impression de servir un pain pas assez cuit. Je préférerais servir un pain bien cuit. De plus, je sais que de nombreux aspects du jeu vont probablement évoluer et changer avant sa sortie ; si je les dévoile trop tôt, je risque de décevoir les joueurs si le produit final ne correspond pas à leurs attentes.

Il va donc falloir attendre encore avant de pouvoir plonger dans Haunted Chocolatier.