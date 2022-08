Haunted Chocolatier : Éric Barone donne des nouvelles et partage une nouvelle image

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses, ayant apprécié l'aventure, attendent avec impatience le prochain jeu d'Éric Barone (ConcernedApe),. Récemment, le créateur a partagé de nouvelles informations au sujet du développement du titre et a, également, dévoilé une nouvelle image.En effet, Éric Barone a rédigé un récent post sur le compte Twitter Concerned Ape et en a profité pour partagerd'Haunted Chocolatier. Pour l'occasion, le créateur de Stardew Valley a, également,des utilisateurs Twitter.Ainsi, nous apprenons que le prix d'Haunted Chocolatier devrait être assez similaire à celui de Stardew Valley, à sa sortie. Mais nous n'en savons pas plus, pour le moment. Par ailleurs, le titre ne sera pas un « Stardew Valley 2.0 » et possédera, donc, sa propre identité. De plus, Éric Barone a indiqué que le développement avait bien avancé et que les progrès « étaient plutôt bons », mais que cela prendrait encore du temps.Rappelons finalement que, pour le moment,ne dispose d'aucune date ou fenêtre de sortie. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment au courant quand de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.