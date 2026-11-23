Le portfolio récemment mis à jour d'un artiste permet de découvrir quelques images exclusives du développement du mode Battle royale abandonné de Halo Infinite.

Si Project Eker a longtemps occupé les conversations de la communauté Halo, un autre nom était tombé dans l'oubli : Project Tatanka. Très ambitieux , ce nom de code désignait à l'époque un mode Battle royale imaginé spécialement pour Halo Infinite. Mais ce dernier aurait été abandonné en interne avant même d'être révélé au public.

Tombé dans l'oubli, le mode était resté un grand mystère pour les joueurs qui n'avaient aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Mais des artworks récemment mis en ligne sur ArtStation et relayés par un article d'Insider Gaming permettent d'avoir un petit aperçu de Project Tatanka.

Des artworks tirés du projet de Battle royale de Halo Infinite sur ArtStation ?

Les illustrations en question ont été imaginées par l'artiste Jason Lavoie. Sur son portfolio, il n'est pas précisé que les artworks ont été imaginés pour la création de Project Tatanka. Il est simplement indiqué « Cancelled Project – World Building ». De fait, ils pourraient avoir été créés pour n'importe quel projet. Cependant, plusieurs indices suggèrent qu'il s'agit d'images du mode Battle royale abandonné.

Dans un premier temps, il déclare qu'il a réalisé ces artworks en 2020. Or, en consultant son profil LinkedIn, il est indiqué qu'il travaillait à cette époque en tant que Senior environment artist chez Certain Affinity. Le nom n'est pas inconnu des fidèles de la saga Halo, car il s'agit du studio qui a co-développé Halo Infinite en partenariat avec 343 Industries. Enfin, il ajoute que le projet a changé de studio en cours de développement.

Des esquisses imaginées à un stade de développement précoce

Bien qu'il s'agisse d'une simple hypothèse, tous ces éléments suggèrent que les illustrations étaient bien destinées à Project Tatanka. Les 20 environnements partagés sur ArtStation montrent que des environnements variés étaient prévus, allant de paysages montagneux à d'anciennes technologies abritées dans des bâtiments abandonnés en passant par des ravins, des grottes et plus encore.

Cependant, Jason Lavoie aurait travaillé sur le projet à un stade très précoce de son développement. Si Project Tatanka avait bien été intégré à Halo Infinite, il aurait donc pu être très différent de ces premières esquisses. Toutefois, il est toujours intéressant de découvrir les coulisses de développement et les premières esquisses d'un projet… même s'il est aujourd'hui définitivement annulé.