Halo Studios tease une grosse annonce, l'avenir de la franchise bientôt dévoilé

Halo Studios a, récemment, expliqué que de plus amples informations concernant l'avenir de la franchise Halo seront dévoilées dans peu de temps.

Un rendez-vous crucial pour Halo Studios en octobre

L'année dernière, lors du HaloWC, nous avons présenté en avant-première « A New Dawn », où nous avons parlé du passage à Unreal Engine, vous avons fait découvrir les coulisses de Project Foundry et avons présenté l'évolution de Halo Studios, alors que nous entrons dans un nouveau chapitre pour Halo. Pour nous, « A New Dawn » n'était qu'un début - lors du HaloWC de cette année, nous sommes impatients de poursuivre la conversation.



Les spéculations sont toujours amusantes, mais si vous voulez avoir le scoop officiel sur ce sur quoi Halo Studios a travaillé, vous ne voudrez pas manquer le Halo World Championship de cette année. Nous espérons vraiment que vous nous rejoindrez à Seattle en octobre !

This month's Road to #HaloWC blog is LIVE!



🎟️ Ticket Update

👀 Rumors & Speculation

👕 Team Booths

🎮 Halo Community Stage

🛠️ Halo Maker's Contest



🏆 https://t.co/zTDn68hMbN pic.twitter.com/vdPVX6cYEK — Halo Esports (@HCS) June 30, 2025

Le 25e anniversaire d'Halo : une occasion parfaite

Depuis plusieurs mois maintenant, les joueurs et les joueuses, et notamment les fans du Master Chief, attendent d'en savoir plus à propos du futur de la licence Halo. Ces derniers auront bientôt leur réponse puisqu'Ainsi, dans un récent article sur le site officiel de la franchise, partagé via une publication sur le compte Twitter/X Halo Esports, Halo Studios a teasé une prochaine grosse annonce :Conscient des spéculations entourant la franchise, Halo Studios a subtilement mis en garde les fans en précisant que la seule manière d'obtenir les « vraies informations » sera d'assister à l'événement du 24 octobre. Une manière habile d'entretenir l'impatience et l'intérêt de la communauté jusqu'au jour J.Cette année 2025 revêt une importance particulière, puisque celle-ci marque les. Les fans peuvent donc s'attendre à une annonce de grande envergure, d'autant que Xbox avait déjà teasé d'importants projets pour célébrer cet anniversaire symbolique en 2026. De ce fait, tout porte à croire que le studio de développement en charge de la licence profitera de ce Halo World Championship pour officialiser ses plans à court et moyen terme.Rendez-vous donc en octobre, et plus précisément durant le Halo World Championship 2025, pour en savoir plus à propos de l'avenir de la franchise Halo.