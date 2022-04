Halo Infinite : Un mode battle royale en approche ?

Description of the new game mode "Last Spartan Standing".#HaloInfinite pic.twitter.com/5SSq3v10Wy — Halo Infinite Leaks & News (@Delta_Hub) April 6, 2022

Depuis son lancement officiel, les joueurs et les joueuses se disent assez frustrés du manque de contenu régulier sur Halo Infinite. Les développeurs de chez 343 Industries ont récemment déployé une nouvelle mise à jour, ce 5 avril . Or, cela n'a pas apaisé les dataminers en recherche d'informations sur les prochains patchs.Et l'un d'entre eux semble avoir fait une découverte, aussi intéressante que mystérieuse. Comme l'a reporté le compte Twitter Halo Infinite Leaks & News, soit Delta_Hub, il se pourrait qu'. Celui-ci aurait même un nom, soit « Last Spartan Standing », en anglais. Une description aurait également été découverte : « Every Spartan for themselves! Level-Up your load out by earning Personal Score to be the Last Spartan standing ».Néanmoins, ces informations ne sont pas officielles. Il convient donc de les prendre avec des pincettes. Il vaut mieux attendre une communication officielle de la part de 343 Industries, pour savoir si oui ou non, un mode battle royale est bien en cours de développement pour Halo Infinite.Sachez qu'est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le Xbox Game Pass (il faut posséder un abonnement actif à ce service).Mais si, toutefois, vous souhaitez l'acheter, vous pouvez faire quelques économies grâce à notre partenaire