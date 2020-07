Halo Infinite sera disponible sur Steam

Halo Infinite sera disponible sur plusieurs plateformes, et notamment sur Steam. Bien que les informations soient assez minces, son prix et ses options de précommande ne devraient pas tarder à arriver.

Annoncé pour la première fois lors de l'E3 2018,à travers des images de gameplay inédites , mettant en scène le célèbreBien que la date de sortie d'soit encore inconnue, nous savons d'ores et déjà que le titre sera. Prévu sur plusieurs plateformes, à savoir, le nouvel opusd'Si la fiche de jeu est apparue récemment sur la plateforme de Valve, cette dernière reste assez vide.. Cependant, les joueurs ont tout de même la possibilité de l'ajouter dans leur liste de souhaits. Également, le résumé de ce nouveau titre y est présent et. Pour rappel, Forge permet aux joueurs d'éditer de nouvelles cartes et de se confronter sur ces dernières.sera l'occasion pour les joueurs de se familiariser à nouveau avec cet univers, mais également de découvrir. Dans ce titre,, avec l'arrivée notamment d'lui permettant de s'approcher des ennemis, et d'attraper des objets.Pour rappel, Halo Infinite sera disponible durant la fin de l'année 2020 sur Xbox One, Xbox Series X et PC.