Halo Infinite : Saison 2, de nouvelles cartes en approche

Il y a seulement quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes, le studio de développement 343 Industries a dévoilésur Halo Infinite. Nous vous en parlions dans un article dédié En plus des quelques informations que les développeurs avaient donné à ce moment-là, nous savons désormais que cette nouvelle saison, intitulée « Lone Wolves » devrait introduire, sur la composante multijoueur du soft. D'ailleurs,afin de les présenter aux joueurs et aux joueuses.Il s'agit, plus précisément, de la map Catalyst et Breaker. La première fera partie des cartes disponibles en mode Arena, alors que Breaker sera à retrouver en mode Big Team Battle.Tyler Ensrude, level designer pour le mode multijoueur, décrit Catalyst comme une carte symétrique « imbriquée en hauteur à l'intérieur d'une ample structure, en forme de tunnel, possédant des cascades se déversant autour de passerelles suspendues ». À l'inverse, Breaker est une map asymétrique dans « une casse bannie ».Sachez qu'est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le Xbox Game Pass (il faut posséder un abonnement actif à ce service).