Halo Infinite : Date et détails pour la Saison 2

Depuis sa sortie officielle, le suivi des développeurs de chez 343 Industries a quelque peu frustré les joueurs et les joueuses. N'ayant accueilli que très peu de nouveaux contenus, ces derniers temps, cela est sur le point de changer, malgré tout.En effet, récemment, le studio 343 Industries a annoncé la. Celle-ci, nommée « The Lone Wolves », devrait être déployée, sur toutes les plateformes de jeu concernées,. Les développeurs ont d'ailleurs révélé une courte vidéo de présentation, pour l'occasion (disponible ci-dessous).

Cette communication visuelle nous permet d'avoir un bel aperçu des nouvelles cartes : Catalyst (Arène) et Breaker (Big Team Battle Map). Par ailleurs, de nouveaux modes de jeu seront intégrés au soft, à savoir « Last Spartan Standing » (nous vous en parlions dans un article dédié, il y a peu de temps), « Land Grab » et « King of the Hill ».



Finalement, le Battle Pass de cette deuxième saison devrait proposer plus de contenus et des récompenses d'une plus grande valeur. Les défis hebdomadaires seront toujours de la partie et seront, régulièrement, améliorés.

Instant Gaming qui vous le propose pour 39,99 € au lieu de 69,99 €, soit 43 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sachez qu'est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le Xbox Game Pass (il faut posséder un abonnement actif à ce service).Mais si, toutefois, vous souhaitez l'acheter, vous pouvez faire quelques économies grâce à notre partenaire