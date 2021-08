Halo Infinite : Les configurations PC dévoilées

Les configurations PC d'Halo Infinite

Configuration minimale

OS → Windows 10 64 bits

Processeur → AMD FX-8370 ou Intel i5-4440

Carte graphique → AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti

Mémoire Vive → 8 Go

DirectX → Version 12

Espace disque : 50 Go

Configuration recommandée

OS → Windows 10 64 bits

Processeur → AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700k

Carte graphique → Radeon RX 5700 XT ou Nvidia RTX 2070

Mémoire Vive → 16 Go

DirectX → Version 12

Espace disque : 50 Go

est désormais très attendu par les joueurs. Après plus de 6 ans d'absence, la licence semble revenir plus forte que jamais, malgré des débuts assez catastrophiques. Durant la cérémonies d'ouverture de, nous avons eu la surprise de découvrir sa nouvelle date de sortie, mais aussi la surprise d'apprendre que sa campagne sera lancée en même temps que son multijoueur. Toutefois, le studio avait annoncé quelques jours plus tôt que son titre ne disposera pas de son mode Forge, son célèbre éditeur de cartes, ni de sa coopération lors de sa parution. Il faudra pour cela patienter encore un peu.Maintenant que nous connaissons la date de sortie d'a dévoilé les configurations minimales et les configurations recommandées sur PC via sa page Steam Pour rappel, Halo Infinite sera disponible à partir du 8 décembre sur Xbox Series X et PC.