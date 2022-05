Halo Infinite : Heure de sortie de la Saison 2 en France

Halo Infinite, heure de lancement de la Saison 2 en France

Saison 2 - Halo Infinite : le 3 mai, à 20h.

Tomorrow, it's time to see what you've got. Season 2 is just one sleep away.#HaloLoneWolves 🐺 pic.twitter.com/QDh0veoG6l — Halo (@Halo) May 2, 2022

Instant Gaming qui vous le propose pour 39,99 € au lieu de 69,99 €, soit 43 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'arrivée de laest prévue pour le début de ce mois de mai. Ainsi, et sans plus tarder, découvrezsur Halo Infinite.Laest très attendue et doit arriver ce 3 mai 2022, et se rendra, d'ailleurs, disponible dès. Les joueurs et les joueuses sont longés à la même enseigne, car ces dates et heures s'appliquent à toutes les plateformes de jeu, soient Xbox One, Xbox Series et PC.Évidemment,afin de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels d'Halo Infinite, alors que la maintenance devrait être un peu plus longue que d'habitude. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le poids total de ce nouveau patch, mais il pourrait être conséquent.Par ailleurs, notez que le contenu de cette nouvelle mise à jour est d'ores et déjà connu. Les développeurs ont, récemment, partagé les informations et nous vous en avions parlé dans un article dédié . Parmi les nouveautés, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de nouvelles cartes de jeu, notamment pour le mode Arène et Big Team Battle. De plus, ils pourront s'essayer à de nouveaux modes de jeu.Sachez qu'est disponible sur plusieurs plateformes, notamment PC, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le Xbox Game Pass (il faut posséder un abonnement actif à ce service).Mais si, toutefois, vous souhaitez l'acheter, vous pouvez faire quelques économies grâce à notre partenaire