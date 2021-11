Halo Infinite dévoile une nouvelle carte d'arène de son multijoueur

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



sera doté d'une campagne solo, mais aussi et surtout d'un multijoueur qui se fait de plus en plus désirer par les joueurs. Dernièrement, c'est par le biais de nos confrères de chez IGN que nous avons pu découvrir une nouvelle carte qui sera bien évidemment disponible dans le jeu de tir.Intitulée « Streets », elle prendra place àet les joueurs auront le droit de s'y battre avec un décor plongé dans la nuit. Cette ville, qui est totalement fictive, a été introduite pour la toute première fois danspour ensuite servir de décor dans. Elle ne sera donc pas inconnue des anciens joueurs.Par ailleurs, elle sera l'une des plus petites cartes et sera jouable pour les matchs d'arène en 4v4. Elle comprend plusieurs bâtiments regroupés autour de quelques rues, et se montre également idéale pour les joueurs aimant jouer avec un sniper.Récemment, nous avons eu le droit à la découverte de certains éléments du monde ouvert que proposeraavec notamment des stations permettant de faire appel à des véhicules, ou encore les forteresses prises d'assaut par les ennemis, les Bannis.Pour rappel, Halo Infinite sera disponible le 8 décembre sur PC et les consoles Xbox.