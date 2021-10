Halo Infinite présente des éléments de son monde ouvert

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



s'est en effet dévoilé par le biais d'une vidéo de 6 minutes pour découvrir plus amplement sa campagne qui s'annonce être la plus grosse jamais connue dans la licence. Parmi les images présentées, bien que leetne forment plus le duo que nous connaissions, le titre deproposera aux joueurs plusieurs éléments avec pour commencer des stations situées un peu partout dans son monde ouvert, celles-ci permettant de faire appel à certains véhicules spécifiques.Par ailleurs, les Bannis ont construit plusieurs forteresses et détiennent naturellement des avant-postes. Notre protagoniste pourra, s'il le désire, les attaquer et aussi remplir certains objectifs comme détruire des silos et vaincre le principal ennemi qui aura pris place, et ainsi récupérer certaines récompenses.D'autre part, les soldats survivants de l'UNSC pourront être secourus, mais toujours au bon vouloir des joueurs. Ils pourront prêter main forte aupour vaincre des ennemis, ce dernier disposant de plusieurs améliorations pour ses outils, comme le propulseur qui pourra obtenir une seconde charge, la réduction du temps de recharge, ou encore une amélioration du grappin. En parlant d'ennemis, de nouveaux types feront leur apparition :. Ils disposeront tous, boss y compris, d'une jauge de vie et d'une jauge de bouclier.Pour rappel, Halo Infinite sera disponible le 8 décembre sur PC et les consoles Xbox.