Halo Infinite dévoile 5 cartes de son multijoueur

Après des premières images de gameplay plus que bancales présentées en juillet 2020, 343 Industries a su redorer le blason d'Halo Infinite grâce à la présentation de sondurant le showcase delors de. Depuis, le studio a décidé de lever le voile sur, parmi lesquelles les joueurs pourront se donner corps et âme dans des matchs à mort par équipe ou dans des captures de drapeau.Cependant, rien n'indique si elles sont toutes présentes dès le lancement du titre, et 343 Industries n'a pas voulu trop en dire sur son site officiel et a donc seulement partager des images en 4K, ainsi qu'une petite description de chacune. Selon les dires du studio, elles sont toutes liées au mode histoire d' Halo Infinite Behemoth est une carte proposant un décor désertique, contenant un énorme anneau mystérieux qui détient encore ses secrets, et ce, malgré plus de cent millénaires vécus.Fragmentation proposera un environnement un peu plus verdoyant, mais malgré les apparences, tout n'est pas si calme. Selon la description, « la surface sereine de l'Installation 07 cache une tension et un conflit plus profonds ».Contrairement aux deux précédentes, Recharge permettra les combats dans un endroit clos. Il semblerait ici qu'il s'agisse d'une infrastructure de ressources telles que celles gérées par la division hydroélectrique d'Axys.Cette carte est ni plus ni moins le centre d'entrainement pour les jeunes spartiates qui veulent défendre les leurs contre les ennemis. Selon la description indiquée par 343 Industries, « Les instructeurs de l'Académie des sciences militaires Avery J. Johnson veillent à ce que leurs Spartiates soient prêts à relever tous les défis qu'une galaxie hostile leur lance ».Bien que nous pourrions croire qu'il s'agit d'une des cartes de Call of Duty, il s'agit bel et bien d'une des nouvelles maps d'Halo Infinite. Celle-ci se trouve dans l'Afrique de l'Est et servait de centre de reconstruction pour le noyau urbain vitré de Mombasa, mais « l'investissement de l'UEG dans le projet Rebirth et l'activité de l'UNSC dans la proche Excession de Voi ont revitalisé certaines sections de la métropole ».