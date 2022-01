Halo Infinite comptabilise 20 millions de joueurs pour son premier mois, un record

Microsoft Conference Call:



- Saw record engagement during the past quarter (Oct-Dec 21).



- 18 million have played Forza Horizon 5



- More than 20 million have played Halo Infinite, biggest launch for the IP — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022

pour la somme de 42,49 € au lieu de 69,99 €, soit 39 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Arrivé avec un an de retard,s'est enfin rendu disponible sur PC et Xbox au début du mois de décembre, pour son mode campagne. Le mode multijoueur, lui, avait fait la surprise de débarquer quelques semaines plus tôt, le tout en free-to-play, ce qui avait engendré un bel intérêt de la part des joueurs, qui n'avaient pas hésité à tester l'expérience, et à l'adopter pour un grand nombre.En ce début d'année 2022, Microsoft a fait le point, lors d'une conférence téléphonique,. Celui-ci a notamment été boosté par les sorties de Forza Horizon 5 et Halo Infinite, donc, qui ont vu 18 millions et 20 millions d'utilisateurs tenter l'expérience. Bien évidemment, tous n'ont pas acheté le jeu, puisque le multijoueur est, comme nous vous le disions, gratuit et surtout le titre est disponible dans le Xbox Game Pass. D'ailleurs, le service a dépassé les 25 millions d'abonnés, ce qui aide à mettre en avant ses propres jeux.De fait, avec autant de joueurs en si peu de temps,, en dépit de nombreuses fonctionnalités manquantes côté campagne, comme la coopération. Les développeurs devraient toutefois l'ajouter d'ici quelques mois . Si vous souhaitez acheter ce nouvel épisode tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose