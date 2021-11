Halo Infinite : La coop n'arrivera pas avant mai, le mode Forge à la fin de l'été

Oui, nous prolongeons la saison 1. Donc notre objectif reste ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire de livrer la campagne coopérative avec la saison 2 et Forge avec la saison 3. Mais cela reste des objectifs. Cela reste des cibles. Et nous ne pouvons pas nous engager sur des dates précises pour l'instant, car comme nous le voyons avec cette bêta multijoueur, d'autres choses peuvent monter dans la pile des priorités pour nous.

Il y a quelques semaines, 343 Industries avait précisé que tout le contenu pourne sortirait pas lors de son lancement, ce 8 décembre. Plusieurs choses seront introduites dans les mois qui suivent,, lesquelles sont d'une durée de trois mois, soit plus ou moins en mars et en juin.Cependant, avec l'arrivée surprise du multijoueur et de la prolongation de la saison 1, jusqu'en mai, le calendrier de sorties connu est légèrement chamboulé. Pour éclaircir tout cela et faire le point avec la communauté, le studio, par la voix de Joseph Staten dans un entretien avec Eurogamer , a expliqué que ces arrivées étaient toujours prévues pour être implantées au moment de la sortie de ces saisons respectives, soit en mai et à la fin de l'été.Joseph Staten fait en effet référence aux quelques problèmes remontés lors des premiers jours de la bêta du multijoueur, comme le passe de combat, où la progression n'était pas très rapide. Ainsi, en fonction du travail qui devra être fait ces prochaines semaines,. C'est pour cela que les développeurs nous en diront plus au moment opportun, lorsqu'ils seront sûrs de pouvoir tenir leurs engagements sur les dates.En attendant, nous rappelons que. Le multijoueur est quant à lui déjà accessible, par le biais de sa bêta.