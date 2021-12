Halo Infinite : Combien d'heures pour terminer la campagne ?

Combien d'heure pour finir la campagne d'Halo Infinite ?

Histoire principale → environ 10 heures

→ environ 10 heures Histoire principale et quelques quêtes annexes → entre 12h et 15h

→ entre 12h et 15h Viser le 100 % → Au moins 15 heures

Instant Gaming vous le proposant pour 46,98 € au lieu de 69,99 €, soit 33 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est enfin disponible sur PC et Xbox, trois ans et demi après son annonce, à l'occasion de l'E3 2018. Cette fois-ci, 343 Industries a fait le choix de scinder le multijoueur et la campagne en deux parties distinctes, l'une ayant d'ailleurs été disponible bien avant l'autre, et en free-to-play. La campagne n'est arrivée que ce 8 décembre 2021, et offre de nombreux changements par rapport à ses prédécesseurs, d'autant plus que certaines choses avaient été pointées du doigt lors de sa présentation, en juin 2020, ce qui a conduit à son report d'un an.Bien évidemment, avant de passer à la caisse, plusieurs joueurs se demandent, légitimement,Comme toujours, la durée de vie d'un jeu dépend également de la façon de jouer, d'autant plus qu'ici des aspects monde ouvert sont introduits, ce qui augmentera le temps de jeu des plus curieux.Ainsi, pour celles et ceux ne souhaitant s'intéresser qu'à l'histoire, sans forcément récupérer tous les objets collectables,. Si, au contraire, vous visez le 100 %,. Pour être plus clair, voici la durée de vie d'Halo Infinite :Notez que la difficulté peut également influencer la durée de vie, étant donné que les boss (entre autres) sont plus difficiles à battre.. Pour rappel, ce ne sont pas moins de 14 missions qui pourront être jouées ( mais pas rejouées lors du lancement , il faudra attendre).Si vous souhaitez achetertout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire