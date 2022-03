Halo Infinite a été retardé d'un an, parce que les développeurs n'en étaient pas « fiers »

Cela aurait été génial pour Halo d'être là (avec la sortie de la Xbox Series [N.D.L.R.]), mais ce n'était pas la bonne chose pour Infinite et ce n'était pas la bonne chose pour l'équipe.

Instant Gaming vous le proposant pour 34,2 € au lieu de 69,99 €, soit 51 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé à l'E3 2018 et présenté plus amplement en 2019,. Cependant, le titre a été repoussé d'un an, comme attendu, notamment à cause du gameplay qui a été vivement critiqué par la communauté. Mais ce report aurait, également, été demandé par les développeurs de 343 Industries, comme l'explique Bonnie Ross, directrice générale, dans une interview accordée au Washington Post Selon ses propos, dès janvier 2020,. La pandémie n'a, bien évidemment, pas aidé à rattraper le temps perdu,, ce qui a été « une décision incroyablement douloureuse ».Grâce à l'année supplémentaire de développement,. Bien que l'expérience ne soit pas parfaite, en partie à cause du manque de la coopération ( qui a encore pris du retard ), Halo Infinite a plutôt été bien accueilli, d'autant plus que le multijoueur est disponible gratuitement, sur Steam.est disponible sur PC et Xbox, mais aussi dans le Xbox Game Pass.Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire