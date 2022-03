Halo Infinite : La coop pour la campagne prend encore du retard

Instant Gaming vous le proposant pour 46,61 € au lieu de 69,99 €, soit 33 % de réduction.

Halo Infinite est un succès pour 343 Industries et Microsoft, mais ce succès aurait pu être plus important si la coopération avait été disponible dès le début. Cependant, celle-ci a été reportée à la saison 2, elle-même reportée de quelques semaines. Dorénavant,et les premières informations viennent d'ailleurs d'être révélées.Cette saison 2, nommée Lone Wolves et devant donc arriver début mai, apportera de nouveaux événements, notamment pour approfondir l'histoire, et bien d'autres choses, que ce soit pour la campagne ou le multijoueur. Malheureusement,, comme l'a expliqué le studio. Bien qu'ils aient fait de jolis progrès, la réalité est tout autre, puisque « il faudra plus de temps pour proposer une expérience de coopération en réseau à quatre joueurs de haute qualité et complète dans le monde vaste et ouvert de Halo Infinite ». Les développeurs souhaitant proposer une expérience de qualité, ils ne seront « pas en mesure de livrer la Campagne en coopération le 3 mai ».Concernant le mode Forge, lui aussi attendu et repoussé,, et que certains y ont déjà accès pour voir les améliorations possibles. Le projet va encore évoluer en privé et sa sortie est toujours prévue pour le début de la saison 3, en plein cœur de l'été.est disponible sur PC et Xbox, mais aussi dans le Xbox Game Pass.Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire