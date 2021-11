Halo Infinite : 343 Industries confirme que des armes arriveront au fil du temps

Instant Gaming vous le proposant pour 50,99 € au lieu de 69,99 €, soit 27 % de réduction.

Disponible depuis peu par le biais de sa bêta,, bien que certains problèmes majeurs aient été remontés, comme le système de progression et la monétisation. Les développeurs sont sur le qui-vive pour tenter d'apporter des premières améliorations, mais la communauté se pose une autre question : du contenu, et plus particulièrement de nouvelles armes, seront-elles disponibles prochainement ?343 Industries a précisé, par le biais de Joseph Staten, responsable de la création, que le panel d'armes allait évoluer, surtout que certaines armes bien connues des joueurs, et appréciées pour certaines, ne sont actuellement pas jouables dans Infinite. « Il est assez sûr que d'autres armes seront ajoutées au fil du temps », a ainsi avancé Joseph Staten. Il a conclu son intervention sur le sujet en expliquant que des armes secrètes pourraient également être implantées, mais que s'il nous le disait « ce ne serait plus un secret ».Étant donné que les développeurs veulent fidéliser la communauté avec, nul doute que de nombreuses choses seront implantées avec le temps, par le biais des saisons. Par exemple, la coopération pour la campagne arrivera avec la saison 2 et le mode Forge la saison 3 . Reste à savoir si les mises à jour saisonnières suffiront à garder les joueurs, compte tenu de la forte concurrence du genre ces dernières années.arrivera le 8 décembre 2021, sur PC et Xbox, mais son multijoueur est déjà disponible, en free-to-play. Vous pouvez vous procurer le jeu complet à moindre coût, grâce à notre partenaire