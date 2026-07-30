Halo: Campaign Evolved accueille un premier correctif, le patch notes

Un premier correctif pour Halo: Campaign Evolved vient d'être déployé sur toutes les plateformes. Celui-ci vise à corriger les problèmes les plus courant remontés par les joueurs.

Disponible depuis 48 heures, Halo: Campaign Evolved n'est pas exempt de tout reproche, et le public français pointe, entre autres, une VF qui serait en majorité signée par l'IA, ce que nous avons d'ailleurs également mentionné dans notre test. Quoi qu'il en soit, les développeurs sont sur le qui-vive pour transformer les évaluations « moyennes » de Steam en positives, et cela passe par des mises à jour. La première est maintenant disponible sur toutes les plateformes (PC, PS5 et Xbox Series), et pèse une vingtaine de gigas. Vous pouvez découvrir le patch notes ci-dessous.

Patch 29 juillet Halo: Campaign Evolved La stabilité a été améliorée lors du visionnage ou du saut de la cinématique d'introduction dans la mission La Gueule lorsque le FSR est activé avec des cartes graphiques AMD utilisant les versions de pilotes 26.6.2 ou 26.6.4.

Toutes les versions PC affichent désormais un avertissement lorsque Halo : Campaign Evolved est lancé avec une version de pilote GPU AMD ou NVIDIA présentant des problèmes connus.

Les Gamertags XBOX s'affichent désormais tout au long du processus d'association de compte pour les joueurs Steam.

Améliorations générales de la stabilité pour la mission Le Pillar of Autumn.

Les Rapaces dans le couloir du hangar de La Vérité et la Réconciliation patrouillent désormais activement au lieu de rester inactifs.

Dans Attaque de la salle de contrôle, les Élites Spécialisés près du point de ralliement Delta engagent désormais le combat avec le joueur comme prévu.

Dans Attaque de la salle de contrôle, les ennemis ne marchent plus vers l'extérieur de la salle de contrôle.

La paire de Chasseurs engage désormais le combat de manière constante avec le joueur après s'être approchée de l'entrée du cartographe dans Le Cartographe Silencieux.

Un tir chargé de Plasma Pistol ne tue plus les joueurs ayant toute leur santé et leurs boucliers, quelle que soit la difficulté.

Des améliorations de performances ont été apportées pour réduire les saccades pour les joueurs ayant de grandes listes d'amis.

Une longue liste de problèmes connus a aussi été communiquée, sous-entendant que le prochain correctif est imminent. En attendant, rappelons que Halo: Campaign Evolved est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :