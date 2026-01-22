Halo : Son arrivée sur PS5 n'a pas vocation à diviser la communauté

Halo est plus agréable à jouer lorsque la communauté est grande et dynamique. Nous voyons cela comme un moyen de développer, d'étendre et de reconnecter la communauté Halo. Nous voulons honorer l'héritage de Halo sur PlayStation, et nous ouvrons la voie à l'expansion de l'univers Halo. C'est ainsi que nous voyons les choses. Et ce n'est pas une mince affaire. Nous ne prenons pas cela à la légère et nous ne le ferons pas.