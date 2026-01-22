Halo : Son arrivée sur PS5 n'a pas vocation à diviser la communauté
Publié par Justine Manchuelle
le 22 janvier 2026 à 14h23
le 22 janvier 2026 à 14h23
Licence historique de Microsoft, Halo prépare ses débuts sur PS5 avec le lancement de Halo: Campaign Evolved. Mais plusieurs figures majeures de Halo Studios expliquent que ce choix vise à « développer, à étendre et à reconnecter la communauté ».
Depuis quelque temps, Microsoft met progressivement un terme à la guerre des consoles en proposant plusieurs de ses exclusivités phares sur d'autres supports. En 2026, un cap va d'ailleurs être franchi en amenant pour la première fois le Master Chief sur une console PlayStation. Halo: Campaign Evolved arrivera dans le courant de l'année sur PS5, sans date précise à l'heure actuelle.
Cette stratégie pourrait être perçue comme celle d'offrir un énième portage sur une console concurrente en vue de faire davantage de bénéfices. Cependant, Max Szlagor (directeur créatif) et Damon Conn (producteur exécutif) ont apporté quelques précisions quant aux raisons de ce lancement encore impensable il y a quelques années.
Dans un entretien à GamesRadar, les deux hommes ont tout d'abord tenu à rassurer les fidèles de la première heure en insistant sur le fait qu'il ne s'agit en rien d'une trahison. Amener Halo: Campaign Evolved sur un nouveau support va permettre de faire découvrir la licence à un nouveau public, mais aussi à des joueurs plus âgés ayant préféré les consoles PlayStation à celles de Microsoft.
Même s'il ne possède pas encore de date de sortie, Halo: Campaign Evolved sera donc le premier jeu de la franchise qui réunira les deux communautés sous une même bannière. Proposer une version modernisée du tout premier jeu de la franchise est d'ailleurs un choix ingénieux pour introduire l'univers du Master Chief à de nouveaux joueurs.
Par la suite, d'autres jeux Halo devraient arriver sur la console de Sony, notamment la suite de Halo Infinite. Néanmoins, il faudra être patient et attendre de nouvelles informations des membres du studio, même si plusieurs remakes seraient déjà en cours de développement...
Cette stratégie pourrait être perçue comme celle d'offrir un énième portage sur une console concurrente en vue de faire davantage de bénéfices. Cependant, Max Szlagor (directeur créatif) et Damon Conn (producteur exécutif) ont apporté quelques précisions quant aux raisons de ce lancement encore impensable il y a quelques années.
« Honorer l'héritage de Halo sur PlayStation » et « reconnecter la communauté »
Dans un entretien à GamesRadar, les deux hommes ont tout d'abord tenu à rassurer les fidèles de la première heure en insistant sur le fait qu'il ne s'agit en rien d'une trahison. Amener Halo: Campaign Evolved sur un nouveau support va permettre de faire découvrir la licence à un nouveau public, mais aussi à des joueurs plus âgés ayant préféré les consoles PlayStation à celles de Microsoft.
Halo est plus agréable à jouer lorsque la communauté est grande et dynamique. Nous voyons cela comme un moyen de développer, d'étendre et de reconnecter la communauté Halo. Nous voulons honorer l'héritage de Halo sur PlayStation, et nous ouvrons la voie à l'expansion de l'univers Halo. C'est ainsi que nous voyons les choses. Et ce n'est pas une mince affaire. Nous ne prenons pas cela à la légère et nous ne le ferons pas.
Halo: Campaign Evolved, la première étape de cette nouvelle stratégie
Même s'il ne possède pas encore de date de sortie, Halo: Campaign Evolved sera donc le premier jeu de la franchise qui réunira les deux communautés sous une même bannière. Proposer une version modernisée du tout premier jeu de la franchise est d'ailleurs un choix ingénieux pour introduire l'univers du Master Chief à de nouveaux joueurs.
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