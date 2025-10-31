Halo: Campaign Evolved : Deux autres remakes de la saga déjà confirmés et en développement ?

Remake du premier opus, Halo: Campaign Evolved pourrait bien ouvrir la voie à d'autres jeux de la franchise. D'ailleurs, une rumeur affirme que deux autres titres de la saga Halo seraient déjà en cours de développement.
Pendant de longs mois, les joueurs ont vu les rumeurs se multiplier avant l'officialisation de Halo: Campaign Evolved
. Attendu pour 2026 sans date précise pour le moment, ce titre marque le retour du Master Chief dans un remake retravaillé, intégrant de nouvelles mécaniques de jeu et disponible pour la première fois sur une console PlayStation.
Toutefois, les équipes de Halo Studios semblent décidées à aller encore plus loin
. C'est en tout cas ce que suggère l'insider leaks_infinite, affirmant que deux autres remakes seraient en préparation.
Un traitement similaire à celui de Halo: Campaign Evolved offert à Halo 2 et Halo 3 ?
Le 30 octobre 2025, le leaker a mis en ligne une publication sur X/Twitter évoquant les projets développés en parallèle de Halo: Campaign Evolved. Selon ses sources, d'autres équipes travailleraient en ce moment même sur les remakes du deuxième et du troisième de la saga Halo
. Il affirme d'ailleurs que ces jeux connaitraient un traitement similaire à celui du premier jeu, en intégrant notamment le sprint.
Mais il précise également dans cette publication que ces nouveaux remakes, à l'image de Halo: Campaign Evolved, ne proposeraient pas de mode multijoueur et uniquement une campagne
. Pour l'instant, il s'agit de bruits de couloir et non de confirmations officielles provenant de Halo Studios. Nous vous conseillons donc de rester vigilants vis-à-vis de ces informations.
Quelques indices supplémentaires sur Halo 7 partagés par l'insider
L'auteur a profité de cette publication pour parler d'un autre projet très attendu par la communauté : Halo 7. Toujours selon ses informations, ce dernier proposerait bien un mode multijoueur.
Le septième opus de la franchise offrirait aux joueurs une sortie de suite à Halo Infinite, mais cela n'a pas encore été confirmé par les développeurs.
Il faut donc mettre toutes ces révélations au conditionnel en attendant une éventuelle surprise ou une présentation officielle lors d'un prochain Xbox Showcase par exemple.
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