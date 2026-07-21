De nombreux joueurs s'interrogent à propos de la présence ou non d'Halo: Campaign Evolved dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé par Halo Studios et édité par Xbox Game Studios, Halo: Campaign Evolved est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise, mais aussi par des nouveaux venus. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, dès lors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée d'Halo: Campaign Evolved dans le Game Pass.

Halo: Campaign Evolved est-il dans le Game Pass ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très probablement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Halo: Campaign Evolved entre dans le catalogue du Game Pass, dès son lancement, qui est, pour rappel, prévu pour le 28 juillet 2026. Cette information a notamment été rappelée lorsque XBOX a dévoilé la deuxième vague des jeux entrants dans le catalogue au cours du mois de juillet 2026.

de nouveaux jeux à tester arrivent bientôt 👀 pic.twitter.com/Z6wwNJOKGv — XBOX Game Pass 🇫🇷 (@XboxGamePassFR) July 21, 2026

À ce sujet, remarquons qu'Halo: Campaign Evolved est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien PC Game Pass, pour Cloud, consoles, appareils portables et PC. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'une de ces deux formules du Game Pass, vous pourrez découvrir Halo: Campaign Evolved via le service de Microsoft, et ce, sans surcoût.

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Cependant, sachez qu'il est tout à fait possible qu'Halo Studios décide de le retirer du Game Pass à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.















Pour conclure, rappelons qu'Halo: Campaign Evolved débarque le 28 juillet 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.