Certains joueurs et joueuses se demandent si Halo: Campaign Evolved est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Halo: Campaign Evolved débarque à la fin du mois de juillet 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, le titre fait l'objet de multiples interrogations de la part de la communauté. Ainsi, plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Halo: Campaign Evolved est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que nous vous partageons la réponse.

Halo: Campaign Evolved est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très probablement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Halo: Campaign Evolved dispose d'une dimension multijoueur et est, plus précisément, un jeu coopératif.

Ces informations sont notamment visibles sur la page Steam du titre, qui affiche des informations complémentaires dans la section description, mais aussi la mention « Coopération en ligne » présente dans un encart sur la droite. D'ailleurs, les développeurs de chez Halo Studios ont précisé ceci à propos de l'aspect multijoueur et coopératif d'Halo: Campaign Evolved :

Jouez à votre guise : en solo ou en coop en ligne jusqu'à quatre joueurs avec prise en charge complète du jeu sur plusieurs appareils et de la progression croisée. Que vous découvriez Halo pour la première fois ou que vous reveniez sur le ring après 25 ans, Halo: Campaign Evolved vous propose une aventure à la fois intemporelle et inédite.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible de jouer à Halo: Campaign Evolved en solo ou bien avec des amis. Soulignons que l'aspect coopératif du titre prend en charge jusqu'à 4 joueurs maximum, et que la fonctionnalité cross-save est de la partie. Il n'y a, cependant, pas de coopération en local.















Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved doit débarquer le 28 juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.