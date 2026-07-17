Halo: Campaign Evolved est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Halo: Campaign Evolved propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous donnons la réponse.

Comme vous le savez probablement déjà, Halo: Campaign Evolved, dont le lancement est prévu pour la fin du mois de juillet 2026, dispose d'une dimension multijoueur, et est plus précisément un jeu coopératif. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se questionnent à ce propos et se demandent notamment si Halo: Campaign Evolved est cross-play et/ou cross-progression.

Halo: Campaign Evolved est-il cross-play ?

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs et aux joueuses, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer l'exemple de Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.

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Dans le cas de l'opus Halo en question, sachez que Halo: Campaign Evolved possède bien la fonctionnalité cross-play, et ce, dès le lancement. De ce fait, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes évoluant sur PS5 et Xbox Series. Il y a de grandes chances que cette nouvelle ravira la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent découvrir le titre avec leur(s) ami(s).















Halo: Campaign Evolved est-il cross-progression ?

Pour ce qui est de la cross-progression, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout la communauté, nous avons une bonne nouvelle. Selon les dernières informations connues, la fonctionnalité cross-progression est disponible sur Halo: Campaign Evolved. De ce fait, il est possible de récupérer sa progression d'une plateforme à une autre.

Rappelons, en guise de conclusion, que Halo: Campaign Evolved arrive le 28 juillet 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.