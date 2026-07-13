Halo: Campaign Evolved accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à Halo: Campaign Evolved plus tôt, soit avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.

Comme vous le savez probablement déjà, Halo: Campaign Evolved, développé par Halo Studios et édité par Xbox Game Studios, débarque à la fin du mois de juillet 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de découvrir le titre. D'ailleurs, et comme d'autres jeux, Halo: Campaign Evolved va avoir le droit à un accès anticipé, permettant de se plonger dans l'aventure avec quelques jours d'avance.

Il se peut que vous souhaitiez, ainsi, faire partie de celles et ceux qui découvriront Halo: Campaign Evolved avant son lancement, mais que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons comment profiter de l'accès anticipé d'Halo: Campaign Evolved, et donc comment y jouer en avance.

Comment jouer en avance à Halo: Campaign Evolved grâce à l'accès anticipé ?

Si vous désirez parcourir Halo: Campaign Evolved avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est tout à fait possible, mais à une condition bien spécifique.

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Effectivement, afin de bénéficier de l'accès anticipé d'Halo: Campaign Evolved, et donc y jouer avec plusieurs jours d'avance, il est nécessaire d'acheter une édition particulière du titre d'Halo Studios. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Premium, vous pourrez profiter de l'accès anticipé d'Halo: Campaign Evolved. À ce sujet, remarquons que celle-ci est vendue à 79,99 € sur les différents stores.















Quand débute l'accès anticipé d'Halo: Campaign Evolved ?

Selon les informations dévoilées par le studio de développement et l'éditeur en charge, l'accès anticipé d'Halo: Campaign Evolved débute le 23 juillet 2026. Ce qui permet de découvrir cet opus Halo avec 5 jours d'avance, puisque sa date de sortie officielle est programmée pour le 28 juillet de cette même année.

Halo: Campaign Evolved launches on July 28. Pre-order the Premium or Collector's Edition now and get up to 5 days Early Access beginning July 23.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved débarque le 28 juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.