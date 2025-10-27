Halo « sera disponible à l'avenir sur PlayStation » et commence en fanfare avec Halo : Campaign Evolved



le 27 octobre 2025 à 15h14 Publié par Justine Manchuelle le 27 octobre 2025 à 15h14

Officialisé lors des championnats du monde, Halo: Campaign Evolved va permettre de découvrir ou redécouvrir le premier jeu de la franchise. Mais pour l'occasion, d'autres joueurs sont invités à la fête et ce pour de nombreuses années.