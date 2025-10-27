Halo « sera disponible à l'avenir sur PlayStation » et commence en fanfare avec Halo : Campaign Evolved

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 octobre 2025 à 15h14
Officialisé lors des championnats du monde, Halo: Campaign Evolved va permettre de découvrir ou redécouvrir le premier jeu de la franchise. Mais pour l'occasion, d'autres joueurs sont invités à la fête et ce pour de nombreuses années.
Halo « sera disponible à l'avenir sur PlayStation » et commence en fanfare avec Halo : Campaign Evolved
Après de longs mois d'attente, de rumeurs et de spéculations sur les réseaux sociaux, le remake tant attendu du premier jeu Halo a été dévoilé. Baptisé Halo: Campaign Evolved, il compte bien réunir les vétérans et les nouveaux combattants sous une seule et même bannière.

D'ailleurs, ce remake va fédérer également les plateformes. En effet, Halo Studios a confirmé qu'à l'avenir, la franchise « sera disponible sur PlayStation », mettant ainsi fin à une longue guerre d'exclusivité.

Un « événement majeur qui a pris du temps »

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Lors de la présentation, Brian Jarrard (directeur de la communauté) a rappelé qu'il s'agissait d'un moment exceptionnel et historique pour l'histoire de la franchise. Il a notamment déclaré que « C'est un événement majeur. Ça a pris du temps. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir encore plus de joueurs dans la franchise que nous aimons, et de les voir s'éprendre de Halo comme nous l'avons tous fait il y a 24 ans. »

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Mais l'arrivée de Halo: Campaign Evolved n'est que le premier pas de cette révolution. Halo Studios confirme que les autres jeux à venir de la saga arriveront également sur les consoles PlayStation. Même s'ils sont encore très confidentiels, ces projets sont actuellement en cours de développement sous Unreal Engine 5.

Certains internautes suggèrent d'ailleurs que le prochain jeu lancé sera le nouvel opus de la saga principale, incluant possiblement un mode multijoueur compétitif.

Quand les joueurs PS5 pourront-ils découvrir Halo: Campaign Evolved ?

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D'ailleurs, l'arrivée de la franchise sur la console de Sony est un tel événement que la chaîne YouTube officielle de PlayStation a mis en ligne deux trailers dédiés au jeu. Mais la question que tous les joueurs, quel que soit leur support de prédilection, se posent est la suivante : quand sera-t-il possible de jouer à Halo: Campaign Evolved ? 

Miniature vidéo

Pour l'heure, les bandes annonces officielles confirment un lancement en 2026, sans date précise pour le moment. S'il est possible que les versions PS5 et Xbox Series de Halo: Campaign Evolved bénéficient d'un lancement simultané, l'information n'a pas encore été confirmée. Dès que nous en saurons davantage, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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