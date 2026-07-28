Durée de vie Halo: Campaign Evolved : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie d'Halo: Campaign Evolved, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis la fin du mois de juillet 2026, Halo: Campaign Evolved était plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise, mais aussi par des nouveaux venus. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie d'Halo: Campaign Evolved, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie d'Halo: Campaign Evolved

Comme vous vous en doutez, la durée de vie d'Halo: Campaign Evolved dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le titre, afin d'obtenir le 100 % par exemple, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. En outre, le choix du mode de difficulté et si vous jouez en solo ou bien en coopération sont deux éléments qui peuvent avoir un impact sur votre temps de jeu.

À lire également Test Halo: Campaign Evolved : Le remake qui modernise le FPS culte sans trahir son héritage

Combien d'heures pour terminer Halo: Campaign Evolved ?

Grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie d'Halo: Campaign Evolved, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre d'Halo Studios. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, faire l'histoire et de l'annexe ou encore décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer Halo: Campaign Evolved en ligne droite → Environ 10 heures.

→ Environ 10 heures. Terminer Halo: Campaign Evolved et de l'annexe → Entre 12 à 15 heures.

→ Entre 12 à 15 heures. Terminer Halo: Campaign Evolved à 100 % → Un peu plus de 20 heures.

La durée de vie d'Halo: Campaign Evolved est relativement satisfaisante, notamment pour toutes celles et ceux qui souhaitent empocher le 100 %/Platine.















Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.