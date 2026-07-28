Halo: Campaign Evolved : La liste complète des trophées et des succès

Halo: Campaign Evolved possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois de juillet 2026, Halo: Campaign Evolved dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine du titre doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved.

La liste des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved

Pour obtenir le 100 % ou Platine d'Halo: Campaign Evolved, qui est baptisé « Évolution complète », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. De plus, il est nécessaire d'effectuer la campagne dans différents modes de difficulté.

Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved.

Intitulé du trophée/succès Description Perte de contrôle Terminez Attaque de la salle de contrôle C'est votre histoire Terminez 343 Guilty Spark Le protocole régit l'action Terminez La bibliothèque Doublé gagnant Terminez Deux trahisons Ordres du capitaine Terminez Keyes De la poussière et des échos... en mieux Terminez La Panse Un pied dans le vide Terminez À l'abordage La compagnie Tiger Terminez Un jeu des plus dangereux Espace personnel Terminez Un lourd fardeau Novice Terminez la campagne en difficulté Facile La naissance d'un Spartan Terminez la campagne en difficulté Normale Les héros ne meurent jamais Terminez la campagne en difficulté Héroïque Légende vivante Terminez la campagne en difficulté Légendaire Le poids du savoir Activez les 13 terminaux Fouille approfondie Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le Pillar of Autumn Recherche fructueuse Trouvez tous les crânes et terminaux dans Halo Pillage en règle Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le Truth and Reconciliation Trésor enfoui Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le cartographe silencieux Enfouis sour la neige Trouvez tous les crânes et terminaux dans Attaque de la salle de contrôle Proto-fossoyeur Trouvez tous les crânes et terminaux dans 343 Guilty Spark Ouvrages intemporels Trouvez tous les crânes et terminaux dans La bibliothèque Les secrets de l'avant-poste Trouvez tous les crânes et terminaux dans Deux trahisons Priorités Trouvez tous les crânes et terminaux dans Keyes Rien ne sert de courir Trouvez tous les crânes et terminaux dans La Panse Souvenirs Trouvez tous les crânes et terminaux dans À l'abordage Force brute Trouvez tous les crânes et terminaux dans Un jeu des plus dangereux Cadeaux d'adieu Trouvez tous les crânes et terminaux dans Un lourd fardeau Crâneur Récupérez un crâne Bourrage de crânes Récupérez 22 crânes Chasseur de têtes Récupérez les 39 crânes Collectionnite aigüe Trouvez tous les crânes et terminaux du jeu REMIX ! Terminez une mission remixée Plus vivant que jamais Terminez une mission remixée sans mourir La mort en option Terminez une campagne remixée entière sans mourir Coup de grisou Détruisez 100 sacs à dos de Grognards Tectonique des plaques Cassez 25 dossières de Chasseur Nouveau bolide Détournez 10 véhicules Désarmés Démembrez 100 appendices de Parasite Vous êtes assurés ? Cassez 50 pièces de véhicule Tirs de précision Tuez 100 ennemis d'un tir à la tête Vague de chaleur Terminez une mission sans sauter ni mourir avec le crâne Sol en fusion activé Calme absolu Terminez Halo sans contrarier qui que ce soit avec le crâne Vengeance ! activé Comme au bon vieux temps Terminez 2 trahisons avec crânes Fuite risquée, Intouchable, As de la gâchette et Armistice activés Économies de munitions Équipez crânes Famine, Récession, Recharge de dernière minute, et terminez 1 mission avec munitions MYTHIQUE Terminez la campagne avec l'option LTouCA activée Ce vaisseau est à moi, maintenant Éliminez Keyes et emprisonnez les 5 Marines dans l'enclos d'observation du Pillar of Autumn Cartes ou pas cartes ? Terminez Le cartographe silencieux sans tir, grenade et combat rapproché, mourir ou recommencer C'est mon bolide Dans Attaque de la salle de contrôle, atteignez le banshee avec l'Élite Tout est dans l'esquive Dans 343 Guilty Spark, terminez le premier étage sans prendre de coup Bouclez votre ceinture Dans La Panse, terminez la course de warthogs sans avoir été éjecté de votre véhicule Défenseur des Jiralhanae Dans Un jeu des plus dangereux, ne tuez pas les Brutes déchaînés Critique gastronomique Écoutez la tirade du Grognard assoiffé sur ses habitudes alimentaires Un bouclier impénétrable Terminez n'importe quel niveau en difficulté Héroïque ou supérieure sans perdre de points de santé La chute de l'Autumn Terminez Le Pillard of Autumn Bee Thirty Terminez Le cartographe silencieux Installation 04 Terminez Halo En catimini Terminez le Truth and Reconciliation

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved, qui est sorti le 28 juillet 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.