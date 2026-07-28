Halo: Campaign Evolved : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 juillet 2026 à 17h25
Halo: Campaign Evolved possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.
Halo: Campaign Evolved : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis la fin du mois de juillet 2026, Halo: Campaign Evolved dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine du titre doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved.

La liste des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved

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Pour obtenir le 100 % ou Platine d'Halo: Campaign Evolved, qui est baptisé « Évolution complète », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. De plus, il est nécessaire d'effectuer la campagne dans différents modes de difficulté.

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Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved.

Intitulé du trophée/succès Description
Perte de contrôle Terminez Attaque de la salle de contrôle
C'est votre histoire Terminez 343 Guilty Spark
Le protocole régit l'action Terminez La bibliothèque
Doublé gagnant Terminez Deux trahisons
Ordres du capitaine Terminez Keyes
De la poussière et des échos... en mieux Terminez La Panse
Un pied dans le vide Terminez À l'abordage
La compagnie Tiger Terminez Un jeu des plus dangereux
Espace personnel Terminez Un lourd fardeau
Novice Terminez la campagne en difficulté Facile
La naissance d'un Spartan Terminez la campagne en difficulté Normale
Les héros ne meurent jamais Terminez la campagne en difficulté Héroïque
Légende vivante Terminez la campagne en difficulté Légendaire
Le poids du savoir Activez les 13 terminaux
Fouille approfondie Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le Pillar of Autumn
Recherche fructueuse Trouvez tous les crânes et terminaux dans Halo
Pillage en règle Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le Truth and Reconciliation
Trésor enfoui Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le cartographe silencieux
Enfouis sour la neige Trouvez tous les crânes et terminaux dans Attaque de la salle de contrôle
Proto-fossoyeur Trouvez tous les crânes et terminaux dans 343 Guilty Spark
Ouvrages intemporels Trouvez tous les crânes et terminaux dans La bibliothèque
Les secrets de l'avant-poste Trouvez tous les crânes et terminaux dans Deux trahisons
Priorités Trouvez tous les crânes et terminaux dans Keyes
Rien ne sert de courir Trouvez tous les crânes et terminaux dans La Panse
Souvenirs Trouvez tous les crânes et terminaux dans À l'abordage
Force brute Trouvez tous les crânes et terminaux dans Un jeu des plus dangereux
Cadeaux d'adieu Trouvez tous les crânes et terminaux dans Un lourd fardeau
Crâneur Récupérez un crâne
Bourrage de crânes Récupérez 22 crânes
Chasseur de têtes Récupérez les 39 crânes
Collectionnite aigüe Trouvez tous les crânes et terminaux du jeu
REMIX ! Terminez une mission remixée
Plus vivant que jamais Terminez une mission remixée sans mourir
La mort en option Terminez une campagne remixée entière sans mourir
Coup de grisou Détruisez 100 sacs à dos de Grognards
Tectonique des plaques Cassez 25 dossières de Chasseur
Nouveau bolide Détournez 10 véhicules
Désarmés Démembrez 100 appendices de Parasite
Vous êtes assurés ? Cassez 50 pièces de véhicule
Tirs de précision Tuez 100 ennemis d'un tir à la tête
Vague de chaleur Terminez une mission sans sauter ni mourir avec le crâne Sol en fusion activé
Calme absolu Terminez Halo sans contrarier qui que ce soit avec le crâne Vengeance ! activé
Comme au bon vieux temps Terminez 2 trahisons avec crânes Fuite risquée, Intouchable, As de la gâchette et Armistice activés
Économies de munitions Équipez crânes Famine, Récession, Recharge de dernière minute, et terminez 1 mission avec munitions
MYTHIQUE Terminez la campagne avec l'option LTouCA activée
Ce vaisseau est à moi, maintenant Éliminez Keyes et emprisonnez les 5 Marines dans l'enclos d'observation du Pillar of Autumn
Cartes ou pas cartes ? Terminez Le cartographe silencieux sans tir, grenade et combat rapproché, mourir ou recommencer
C'est mon bolide Dans Attaque de la salle de contrôle, atteignez le banshee avec l'Élite
 Tout est dans l'esquive Dans 343 Guilty Spark, terminez le premier étage sans prendre de coup
 Bouclez votre ceinture Dans La Panse, terminez la course de warthogs sans avoir été éjecté de votre véhicule
 Défenseur des Jiralhanae Dans Un jeu des plus dangereux, ne tuez pas les Brutes déchaînés
 Critique gastronomique Écoutez la tirade du Grognard assoiffé sur ses habitudes alimentaires
 Un bouclier impénétrable Terminez n'importe quel niveau en difficulté Héroïque ou supérieure sans perdre de points de santé
 La chute de l'Autumn Terminez Le Pillard of Autumn
 Bee Thirty Terminez Le cartographe silencieux
 Installation 04 Terminez Halo
 En catimini Terminez le Truth and Reconciliation

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved, qui est sorti le 28 juillet 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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