Halo: Campaign Evolved : La liste complète des trophées et des succès
le 28 juillet 2026 à 17h25
Disponible depuis la fin du mois de juillet 2026, Halo: Campaign Evolved dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine du titre doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved.
La liste des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved
Pour obtenir le 100 % ou Platine d'Halo: Campaign Evolved, qui est baptisé « Évolution complète », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. De plus, il est nécessaire d'effectuer la campagne dans différents modes de difficulté.
Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès d'Halo: Campaign Evolved.
|Intitulé du trophée/succès
|Description
|Perte de contrôle
|Terminez Attaque de la salle de contrôle
|C'est votre histoire
|Terminez 343 Guilty Spark
|Le protocole régit l'action
|Terminez La bibliothèque
|Doublé gagnant
|Terminez Deux trahisons
|Ordres du capitaine
|Terminez Keyes
|De la poussière et des échos... en mieux
|Terminez La Panse
|Un pied dans le vide
|Terminez À l'abordage
|La compagnie Tiger
|Terminez Un jeu des plus dangereux
|Espace personnel
|Terminez Un lourd fardeau
|Novice
|Terminez la campagne en difficulté Facile
|La naissance d'un Spartan
|Terminez la campagne en difficulté Normale
|Les héros ne meurent jamais
|Terminez la campagne en difficulté Héroïque
|Légende vivante
|Terminez la campagne en difficulté Légendaire
|Le poids du savoir
|Activez les 13 terminaux
|Fouille approfondie
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le Pillar of Autumn
|Recherche fructueuse
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Halo
|Pillage en règle
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le Truth and Reconciliation
|Trésor enfoui
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Le cartographe silencieux
|Enfouis sour la neige
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Attaque de la salle de contrôle
|Proto-fossoyeur
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans 343 Guilty Spark
|Ouvrages intemporels
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans La bibliothèque
|Les secrets de l'avant-poste
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Deux trahisons
|Priorités
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Keyes
|Rien ne sert de courir
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans La Panse
|Souvenirs
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans À l'abordage
|Force brute
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Un jeu des plus dangereux
|Cadeaux d'adieu
|Trouvez tous les crânes et terminaux dans Un lourd fardeau
|Crâneur
|Récupérez un crâne
|Bourrage de crânes
|Récupérez 22 crânes
|Chasseur de têtes
|Récupérez les 39 crânes
|Collectionnite aigüe
|Trouvez tous les crânes et terminaux du jeu
|REMIX !
|Terminez une mission remixée
|Plus vivant que jamais
|Terminez une mission remixée sans mourir
|La mort en option
|Terminez une campagne remixée entière sans mourir
|Coup de grisou
|Détruisez 100 sacs à dos de Grognards
|Tectonique des plaques
|Cassez 25 dossières de Chasseur
|Nouveau bolide
|Détournez 10 véhicules
|Désarmés
|Démembrez 100 appendices de Parasite
|Vous êtes assurés ?
|Cassez 50 pièces de véhicule
|Tirs de précision
|Tuez 100 ennemis d'un tir à la tête
|Vague de chaleur
|Terminez une mission sans sauter ni mourir avec le crâne Sol en fusion activé
|Calme absolu
|Terminez Halo sans contrarier qui que ce soit avec le crâne Vengeance ! activé
|Comme au bon vieux temps
|Terminez 2 trahisons avec crânes Fuite risquée, Intouchable, As de la gâchette et Armistice activés
|Économies de munitions
|Équipez crânes Famine, Récession, Recharge de dernière minute, et terminez 1 mission avec munitions
|MYTHIQUE
|Terminez la campagne avec l'option LTouCA activée
|Ce vaisseau est à moi, maintenant
|Éliminez Keyes et emprisonnez les 5 Marines dans l'enclos d'observation du Pillar of Autumn
|Cartes ou pas cartes ?
|Terminez Le cartographe silencieux sans tir, grenade et combat rapproché, mourir ou recommencer
|C'est mon bolide
|Dans Attaque de la salle de contrôle, atteignez le banshee avec l'Élite
|Tout est dans l'esquive
|Dans 343 Guilty Spark, terminez le premier étage sans prendre de coup
|Bouclez votre ceinture
|Dans La Panse, terminez la course de warthogs sans avoir été éjecté de votre véhicule
|Défenseur des Jiralhanae
|Dans Un jeu des plus dangereux, ne tuez pas les Brutes déchaînés
|Critique gastronomique
|Écoutez la tirade du Grognard assoiffé sur ses habitudes alimentaires
|Un bouclier impénétrable
|Terminez n'importe quel niveau en difficulté Héroïque ou supérieure sans perdre de points de santé
|La chute de l'Autumn
|Terminez Le Pillard of Autumn
|Bee Thirty
|Terminez Le cartographe silencieux
|Installation 04
|Terminez Halo
|En catimini
|Terminez le Truth and Reconciliation
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved, qui est sorti le 28 juillet 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
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