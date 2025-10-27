Halo: Campaign Evolved, le remake ambitieux de Halo: Combat Evolved, annoncé pour 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 octobre 2025 à 14h41
Halo Studios vient d'annoncer Halo: Campaign Evolved, un remake complet de Halo: Combat Evolved, prévu pour 2026 sur Xbox Series, PC et PlayStation 5. Une première historique pour la franchise, qui s'apprête à revisiter les origines du Master Chief sous un tout nouveau jour.
Halo: Campaign Evolved, le remake ambitieux de Halo: Combat Evolved, annoncé pour 2026
Vingt-cinq ans après la sortie du tout premier Halo, Microsoft ressuscite son icône avec un projet à la fois fidèle et modernisé. Développé sous Unreal Engine 5, Halo: Campaign Evolved promet de repenser l'aventure originale tout en préservant son ADN, symbole du lancement de la Xbox en 2001.

Un remake intégral pour redéfinir les débuts du Master Chief

Entièrement reconstruit depuis zéro, Halo: Campaign Evolved reprend la campagne légendaire de Combat Evolved, avec des visuels repensés, des cinématiques retravaillées et un nouvel enregistrement du casting original, dont Steve Downes (Master Chief) et Jen Taylor (Cortana).

Les joueurs pourront également profiter d'une bande-son remasterisée et remixée des compositions cultes de Martin O'Donnell et Michael Salvatori. Halo Studios promet une refonte fidèle à l'esprit du jeu d'origine, mais enrichie d'outils modernes et d'un confort de jeu à la hauteur des standards actuels.

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Des nouveautés massives : missions inédites, gameplay revisité et arsenal élargi

Le studio a confirmé l'ajout de trois missions inédites mettant en scène le Master Chief et le sergent Johnson, se déroulant avant les événements de la campagne originale. Ces séquences introduiront de nouveaux environnements, ennemis et personnages.

Côté gameplay, plusieurs ajouts modernisent la formule :
  • Sprint et détournement de véhicules ennemis désormais possibles.
  • Le Wraith devient un véhicule pilotable.
  • Ajout de nouvelles armes comme le Needle Rifle, le Battle Rifle ou encore l'Energy Sword.
  • Un arsenal élargi avec des armes et véhicules inédits, ainsi qu'un nouvel ennemi : la forme Flood Tank issue de Halo 3.
  • Nouvelles variantes d'armures pour les Grunts et Elites.

Une expérience coopérative repensée

Halo: Campaign Evolved proposera une coop à quatre joueurs en ligne, avec cross-play et cross-progression entre toutes les plateformes. Sur consoles, la coop locale à deux joueurs fera son retour, idéale pour revivre la campagne à l'écran partagé.

Cependant, le jeu n'inclura aucun mode multijoueur compétitif, un choix confirmé par Halo Studios qui souhaite se concentrer sur l'expérience narrative et coopérative.

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Une ouverture historique vers la PlayStation

C'est la première fois que Halo débarque sur une console PlayStation. Une décision symbolique, alignée avec la nouvelle vision de Sarah Bond, présidente d'Xbox, qui considère les exclusivités comme « un concept du passé ».

Après Sea of Thieves et Gears of War: Reloaded, pour ne citer que ces exemples, cette ouverture confirme la volonté de Microsoft d'étendre ses licences phares au-delà de son écosystème. Halo: Campaign Evolved marque ainsi un tournant majeur dans l'histoire de la franchise.

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Plus qu'un simple remake, Halo: Campaign Evolved s'annonce comme une relecture ambitieuse du mythe fondateur de la saga. Entre nostalgie et renouveau, ce projet pourrait redéfinir ce que signifie rejouer Halo en 2026. Rendez-vous l'année prochaine, sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, pour le première fois. Aucune date de sortie plus précise n'a été partagée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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