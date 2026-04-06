Halo: Campaign Evolved presque terminé et bientôt présenté au public ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 avril 2026 à 16h03
Halo: Campaign Evolved, le remake du première opus de la franchise culte, reste très silencieux. Mais un insider aurait obtenu quelques informations rassurantes sur son développement.
Halo: Campaign Evolved presque terminé et bientôt présenté au public ?
Même s'il est attendu pour 2026, Halo: Campaign Evolved n'a toujours pas de date de sortie. Le silence de Halo Studios laisse la communauté perplexe, redoutant un possible report du titre. Toutefois, l'insider Rebs Gaming indique qu'il n'y a pas de raisons de s'inquiéter car le développement du titre se déroule comme prévu. 

Le titre présent lors du Xbox Games Showcase estival ?

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Dans une vidéo spéciale partagée sur sa chaîne YouTube le 3 avril dernier, Rebs Gaming révèle en exclusivité quelques détails sur le développement du remake de Halo. Ce dernier a appris auprès de ses sources que le contenu du jeu serait officiellement terminé. Toutefois, cela ne veut pas dire que le développement de Halo: Campaign Evolved arrive à son terme. 

En effet, le jeu peut avoir droit à plusieurs retouches et à des modifications mineures jusqu'à ce qu'il passe Gold. Toutefois, cette nouvelle rassure car cela veut dire que le titre ne devrait pas être repoussé à 2027. D'ailleurs, la probabilité de voir Halo: Campaign Evolved lors du Xbox Games Showcase de juin est particulièrement élevée, voire garantie.

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Rappelons que le titre est l'une des sorties majeures de 2026 pour Xbox, d'autant que la firme célèbre son 25e anniversaire cette année. 

Des skins pour personnaliser votre héros à débloquer en jouant à Halo: Campaign Evolved

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Profitant de cette vidéo, Rebs Gaming a donné quelques précisions supplémentaires sur Halo: Campaign Evolved. Il revient notamment sur la présence d'un système de personnalisation. Grâce à lui, les joueurs pourront modifier l'apparence générale de leur personnage via des ensembles d'armure à débloquer uniquement en jouant. Il semble donc que le titre fasse l'impasse sur la boutique en jeu, devenue très fréquente sur les titres modernes. 

Miniature vidéo

En attendant davantage de précisions, rappelons que Halo: Campaign Evolved est toujours prévu sur PC, sur consoles Xbox Series et sur PlayStation 5 pour la toute première fois de son histoire.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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