Halo: Campaign Evolved : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juin 2026 à 10h49
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Halo: Campaign Evolved.
Halo: Campaign Evolved : Les configurations PC

Comme vous le savez probablement déjà, Halo: Campaign Evolved débarque à la fin du mois de juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Halo: Campaign Evolved.

Configurations PC Halo: Campaign Evolved

halo-campaign-evolved-personnage

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Halo: Campaign Evolved, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire pour les configurations minimum et medium, contre 32 Go pour la « High » et « Ultra ». Le studio de développement précise également que les joueurs et les joueuses doivent avoir 100 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter d'Halo: Campaign Evolved sur leur PC.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Halo: Campaign Evolved ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et medium

  Configuration minimale Configuration medium
Système d'exploitation Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11
Processeur Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5700X
Mémoire 16 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600 ou Intel Arc A580 NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 7600 XT
VRAM 8 Go 8 Go
Stockage requis 100 Go (SSD) 100 Go (SSD)
Notes 1080p - 60 FPS 1440p - 60 FPS

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Les détails des configurations High/recommandé et Ultra

  Configuration High Configuration Ultra
Système d'exploitation Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11
Processeur Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700 Intel Core i9-13900K ou AMD ryzen 9 7900X
Mémoire 32 Go 32 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080Ti ou AMD Radeon RX 9070 NVIDIA GeForce RTX 4080
VRAM 12 Go 16 Go
Stockage requis 100 Go (SSD) 100 GO (SSD)
Notes 4K - 60 FPS 4K - 60 FPS

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved arrive le 28 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Après les nouveaux licenciements de Microsoft, Halo passe chez Activision
Halo: CE 22 septembre 2026

Après les nouveaux licenciements de Microsoft, Halo passe chez Activision

Coup de tonnerre dans l'industrie vidéoludique. Microsoft a annoncé une restructuration majeure de ses studios internes. La franchise historique Halo quitte les mains de Halo Studios pour passer sous la direction d'Activision. Une transition qui s'accompagne d'une nouvelle vague de licenciements douloureux pour les équipes de XBOX.
Le prochain jeu Halo développé en secret par… Activision ?
Halo: CE 17 août 2026

Le prochain jeu Halo développé en secret par… Activision ?

C'est une rumeur aussi intrigante qu'inattendue qui secoue depuis quelques heures la communauté Halo. Alors qu'Halo: Campaign Evolved est disponible depuis peu, il se murmure qu'Activision pourrait travailler sur un projet « maudit » de la franchise.
Halo: Campaign Evolved : Plusieurs détails du jeu critiqués par le « père du Master Chief »
Halo: CE 14 août 2026

Halo: Campaign Evolved : Plusieurs détails du jeu critiqués par le « père du Master Chief »

Directeur artistique sur les 3 premiers opus de la franchise, Marcus Lehto est une légende pour tous les passionnés de Halo. Mais en découvrant Halo: Campaign Evolved, il a eu un œil très critique sur certains détails.

commentaire (0)