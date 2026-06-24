Halo: Campaign Evolved : Les configurations PC
le 24 juin 2026 à 10h49
Comme vous le savez probablement déjà, Halo: Campaign Evolved débarque à la fin du mois de juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Halo: Campaign Evolved.
Configurations PC Halo: Campaign Evolved
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Halo: Campaign Evolved, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire pour les configurations minimum et medium, contre 32 Go pour la « High » et « Ultra ». Le studio de développement précise également que les joueurs et les joueuses doivent avoir 100 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter d'Halo: Campaign Evolved sur leur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Halo: Campaign Evolved ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et medium
|Configuration minimale
|Configuration medium
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou 11
|Windows 10 ou 11
|Processeur
|Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 3600
|Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5700X
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600 ou Intel Arc A580
|NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 7600 XT
|VRAM
|8 Go
|8 Go
|Stockage requis
|100 Go (SSD)
|100 Go (SSD)
|Notes
|1080p - 60 FPS
|1440p - 60 FPS
Les détails des configurations High/recommandé et Ultra
|Configuration High
|Configuration Ultra
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou 11
|Windows 10 ou 11
|Processeur
|Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700
|Intel Core i9-13900K ou AMD ryzen 9 7900X
|Mémoire
|32 Go
|32 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 3080Ti ou AMD Radeon RX 9070
|NVIDIA GeForce RTX 4080
|VRAM
|12 Go
|16 Go
|Stockage requis
|100 Go (SSD)
|100 GO (SSD)
|Notes
|4K - 60 FPS
|4K - 60 FPS
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved arrive le 28 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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