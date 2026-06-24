Halo: Campaign Evolved : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Halo: Campaign Evolved.

Comme vous le savez probablement déjà, Halo: Campaign Evolved débarque à la fin du mois de juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Halo: Campaign Evolved.

Configurations PC Halo: Campaign Evolved

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Halo: Campaign Evolved, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire pour les configurations minimum et medium, contre 32 Go pour la « High » et « Ultra ». Le studio de développement précise également que les joueurs et les joueuses doivent avoir 100 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter d'Halo: Campaign Evolved sur leur PC.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Halo: Campaign Evolved ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et medium

Configuration minimale Configuration medium Système d'exploitation Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11 Processeur Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5700X Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600 ou Intel Arc A580 NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 7600 XT VRAM 8 Go 8 Go Stockage requis 100 Go (SSD) 100 Go (SSD) Notes 1080p - 60 FPS 1440p - 60 FPS















Les détails des configurations High/recommandé et Ultra

Configuration High Configuration Ultra Système d'exploitation Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11 Processeur Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700 Intel Core i9-13900K ou AMD ryzen 9 7900X Mémoire 32 Go 32 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080Ti ou AMD Radeon RX 9070 NVIDIA GeForce RTX 4080 VRAM 12 Go 16 Go Stockage requis 100 Go (SSD) 100 GO (SSD) Notes 4K - 60 FPS 4K - 60 FPS

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halo: Campaign Evolved arrive le 28 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.