Halo: Campaign Evolved : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Halo: Campaign Evolved, en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour son lancement.

L'attente touche très bientôt à sa fin : Halo: Campaign Evolved est sur le point de se rendre disponible sur PC ainsi que sur consoles. De nombreux joueurs et joueuses attendent avec grande impatience de se plonger dans cette nouvelle aventure. Si tel est votre cas, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie d'Halo: Campaign Evolved sur consoles et PC, afin que vous puissiez y jouer dès que possible.

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Heure de sortie d'Halo: Campaign Evolved en France sur consoles et PC

Comme vous le savez probablement déjà, Halo: Campaign Evolved sort le 28 juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons davantage à propos de l'heure de lancement d'Halo: Campaign Evolved en France.

Ainsi, selon les dernières informations connues, l'heure de sortie d'Halo: Campaign Evolved est fixée à 17h (heure française), le 28 juillet 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, tout le monde (hormis celles et ceux qui peuvent profiter de l'accès anticipé) pourra découvrir Halo: Campaign Evolved en même temps, le 28 juillet prochain.

Quel est le prix d'Halo: Campaign Evolved ?

Pour ce qui est du prix d'Halo: Campaign Evolved, celui-ci est le même sur toutes les plateformes. Dès lors, il faut compter 59,99 € pour l'édition Standard, contre 79,99 € pour l'édition Premium. Les joueurs et les joueuses qui ont précommandé le titre obtiendront en récompense le Pack Foundry Armory, qui inclut les éléments cosmétiques suivants : skin d'armure Mark V classique 2011, skin classique de fusil d'assaut 2011, style d'armure en onyx doré et style fusil d'assaut en onyx doré.

Rendez-vous donc en fin de journée le 28 juillet 2026 pour découvrir Halo: Campaign Evolved. Date à laquelle le titre d'Halo Studios se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.