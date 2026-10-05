Halloween : De nouveaux contenus arrivent très vite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 octobre 2026 à 16h47
IllFonic a, récemment, partagé des informations sur les contenus à venir sur Halloween: The Game.
Halloween : De nouveaux contenus arrivent très vite

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Halloween (ou Halloween: The Game) profite d'un suivi de la part de ses développeurs. D'ailleurs, IllFonic a prévu d'ajouter plusieurs nouveautés, gratuites et payantes, sur son jeu d'horreur et multijoueur, Halloween: The Game.

Des éléments cosmétiques à venir sur Halloween: The Game

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Pour célébrer la fête des morts, le studio de développement IllFonic a, effectivement, plusieurs surprises pour les joueurs et les joueuses d'Halloween: The Game. Ainsi, dès le 27 octobre 2026, la communauté pourra se procurer le skin de Michael issu de Halloween 5 : The Return of Michael Myers, ainsi que celui de Halloween 2018, via un DLC payant (9,99 $).

Les civils ne seront pas en reste non plus. À la même date, les joueurs et les joueuses pourront essayer deux nouveaux personnages jouables, à savoir Michelle et Eugene, qui seront disponibles dans un DLC payant, dont le tarif est de 9,99 $. Par ailleurs, un autre contenu additionnel sera proposé pour Halloween: The Game : il s'agit d'un pack de costumes Civils, qui comprend des costumes d'Halloween, c'est-à-dire 14 tenues (1 par personnage), selon 42 teintes.

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Une nouvelle carte en approche sur Halloween: The Game

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À la fin du mois d'octobre 2026, et plus précisément le 27, la communauté pourra également arpenter une toute nouvelle carte. Accessible et gratuite pour tous les détenteurs du jeu Halloween: The Game, la carte Tower Farm est inspirée des décors du film Halloween 5. Celle-ci sera composée de routes de campagne, d'une station-service, de champs de maïs ou encore de fermes. Pour autant, il faudra faire attention au croque-mitaine car cette nouvelle carte gratuite comporte un no man's land.

1978 n'était que le début. Avec la carte Tower Farm, nous transportons la terreur de ce premier événement à Haddonfield dans un lieu grand ouvert, où il n'y a nulle part où se cacher, sauf dans l'obscurité, là où Michael Myers prend vraiment vie.

- Jared Gerritzen, directeur de la création chez IllFonic.

En complément, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à divers correctifs ainsi qu'améliorations. Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween: The Game est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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