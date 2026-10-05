Halloween : De nouveaux contenus arrivent très vite

IllFonic a, récemment, partagé des informations sur les contenus à venir sur Halloween: The Game.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Halloween (ou Halloween: The Game) profite d'un suivi de la part de ses développeurs. D'ailleurs, IllFonic a prévu d'ajouter plusieurs nouveautés, gratuites et payantes, sur son jeu d'horreur et multijoueur, Halloween: The Game.

Des éléments cosmétiques à venir sur Halloween: The Game

Pour célébrer la fête des morts, le studio de développement IllFonic a, effectivement, plusieurs surprises pour les joueurs et les joueuses d'Halloween: The Game. Ainsi, dès le 27 octobre 2026, la communauté pourra se procurer le skin de Michael issu de Halloween 5 : The Return of Michael Myers, ainsi que celui de Halloween 2018, via un DLC payant (9,99 $).

Les civils ne seront pas en reste non plus. À la même date, les joueurs et les joueuses pourront essayer deux nouveaux personnages jouables, à savoir Michelle et Eugene, qui seront disponibles dans un DLC payant, dont le tarif est de 9,99 $. Par ailleurs, un autre contenu additionnel sera proposé pour Halloween: The Game : il s'agit d'un pack de costumes Civils, qui comprend des costumes d'Halloween, c'est-à-dire 14 tenues (1 par personnage), selon 42 teintes.

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Une nouvelle carte en approche sur Halloween: The Game

À la fin du mois d'octobre 2026, et plus précisément le 27, la communauté pourra également arpenter une toute nouvelle carte. Accessible et gratuite pour tous les détenteurs du jeu Halloween: The Game, la carte Tower Farm est inspirée des décors du film Halloween 5. Celle-ci sera composée de routes de campagne, d'une station-service, de champs de maïs ou encore de fermes. Pour autant, il faudra faire attention au croque-mitaine car cette nouvelle carte gratuite comporte un no man's land.

1978 n'était que le début. Avec la carte Tower Farm, nous transportons la terreur de ce premier événement à Haddonfield dans un lieu grand ouvert, où il n'y a nulle part où se cacher, sauf dans l'obscurité, là où Michael Myers prend vraiment vie. - Jared Gerritzen, directeur de la création chez IllFonic.

En complément, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à divers correctifs ainsi qu'améliorations. Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween: The Game est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.